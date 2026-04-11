Encienden la pasión por el fútbol con sus quinielas de premios

Ambas promociones estarán vigentes en todas sus tiendas a nivel nacional, invitando a los guatemaltecos a vivir la emoción del fútbol de una forma diferente.

En La Curacao, los clientes que adquieran productos de marcas como GRS, TCL, Westinghouse, Honor, Regina y AKT, recibirán una quiniela física, en la cual podrán colocar sus pronósticos de los partidos correspondientes a la fase de grupos.

Cada participante deberá completar la quiniela con sus datos personales (nombre, DPI, teléfono y número de factura) y depositarla en los buzones autorizados en tiendas, siendo cada factura una oportunidad para participar. Asimismo, quienes realicen compras en línea de las marcas participantes podrán sumarse presentando su factura en cualquiera de las tiendas de La Curacao, donde recibirán una quiniela física para completar sus vaticinios.

Además, la promoción se extiende a Ópticas La Curacao, donde los clientes podrán participar al realizar compras de Q1,000 en adelante, en cualquiera de las marcas.

“Nuestra promoción mundialista refleja la apuesta por crear experiencias relevantes y memorables para nuestros clientes. El fútbol tiene la capacidad de generar conexión emocional, y con esta quiniela cada compra suma emoción y más oportunidades de llevarse increíbles productos, de la más alta calidad, con beneficios inigualables y esta vez, premios exclusivos”, manifestó Juan Manuel de León, gerente de mercadeo de grupo Unicomer.

Al realizar sus compras y participar en la Quiniela Mundialista, los posibles ganadores acumularán puntos, según la precisión de sus pronósticos, de la siguiente forma:

3 puntos Si el participante acierta al equipo ganador o empate del partido, pero no al marcador exacto.

5 puntos por acertar el marcador exacto.

25 puntos adicionales al total de la quiniela, por sus compras al crédito.

El sorteo se realizará el 20 de julio de 2026. Los clientes con mayor puntaje tendrán la oportunidad de convertirse en ganadores de premios preparados para celebrar en grande.

Premios que elevan la experiencia

Tres participantes serán los afortunados ganadores, acumulando la mayor puntuación y los premios son:

Primer lugar: Vehículo Toyota Raize modelo 2026.

Segundo lugar: Sala marca Commodity de reclinables y un televisor TCL de 65 pulgadas.

Tercer lugar: Televisor Westinghouse de 65 pulgadas y un frigobar GRS.

Cercanía, accesibilidad y premios para todos

Almacenes Tropigas se suma a esta iniciativa con su promoción “Quiniela Naranja”, los clientes que realicen compras de productos de marcas como GRS, TCL, Westinghouse, Honor, Regina, AKT y Honda podrán acceder a una quiniela física, donde registrarán sus pronósticos de los partidos de la fase de grupos. Para validar su participación, deberán completar sus datos personales y depositar la quiniela en los buzones autorizados en tiendas.

También podrán sumarse quienes realicen compras en línea de las marcas participantes; para ello, deberán presentar su factura en cualquiera de las tiendas de Almacenes Tropigas, donde se les hará entrega de una quiniela física para ingresar sus pronósticos.

Esta promoción es medible por puntuación, permite acumular 3 puntos si el participante acierta al equipo ganador o empate del partido, pero no al marcador exacto, 5 puntos por acertar el marcador exacto y 25 puntos adicionales en compras al crédito, incrementando las posibilidades de ganar.

Esta promoción premiará a los tres primeros lugares con la mayor puntuación acumulada.

Primer lugar: Vehículo Toyota Yaris modelo 2026.

Segundo lugar: Sala marca Commodity de reclinables y un televisor TCL de 65 pulgadas.

Tercer lugar: Televisor Westinghouse de 65 pulgadas y un frigobar GRS.

“El 20 de julio de 2026 llevaremos a cabo el sorteo de la Quiniela Naranja, una promoción pensada para premiar la preferencia de nuestros clientes. En Almacenes Tropigas creemos en ofrecer siempre más valor, más beneficios y más razones para elegirnos, porque Almacenes Tropigas siempre te da más”, finalizó Víctor Serrano, gerente de marca de Almacenes Tropigas.

Para más información y detalles sobre las promociones, los interesados pueden consultar las bases completas a través de las redes sociales oficiales de La Curacao y Almacenes Tropigas.