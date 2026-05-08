ENERGUATE fortalece infraestructura eléctrica con la nueva Subestación Chocolá

La entrada en operaciones de esta subestación que será operada por Redes Eléctricas de Centroamérica (RECSA), es el resultado de un proceso de planificación integral que busca anticiparse a la demanda eléctrica y ofrecer un servicio más estable, confiable y seguro para las comunidades.

Esta obra representa una inversión aproximada de Q28.6 millones, que beneficia de forma directa a más de 30 mil hogares, comercios y actividades productivas. El impacto del proyecto alcanza municipios de Suchitepéquez y comunidades de la boca costa de Sololá, regiones con alta actividad agrícola, comercial y de servicios.

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El fortalecimiento de la red eléctrica permite atender la demanda actual y futura, brinda mayor estabilidad al suministro y genera condiciones más favorables para el emprendimiento, la inversión y el desarrollo local.

“Este proyecto refleja nuestro compromiso con una planificación responsable que se traduce en beneficios reales para las comunidades y el desarrollo del país. En ENERGUATE llevamos energía hasta donde llega la última línea de red eléctrica, porque nuestro compromiso es estar presentes en todo el territorio”, manifestó Paulo César Parra, gerente general de ENERGUATE.

La inauguración de la Subestación Chocolá contó con la participación de líderes comunitarios, autoridades de ENERGUATE y RECSA, el alcalde de San Pablo Jocopilas, la gobernadora departamental de Suchitepéquez y representantes del sector eléctrico.

La presencia de estos actores reflejó la importancia de la articulación entre el sector energético, las autoridades locales y las comunidades para impulsar obras de infraestructura que generen impacto positivo y sostenido en el territorio.

Durante el evento, se destacó el valor de la planificación, la inversión responsable y el trabajo conjunto como pilares para llevar servicios esenciales a más personas y mejorar su calidad de vida.

Con la puesta en marcha de la Subestación Chocolá, ENERGUATE y RECSA consolidan una visión de largo plazo orientada a fortalecer la red eléctrica nacional, acercar la energía a las comunidades y acompañar los procesos de crecimiento regional.

Obras previas

Como parte del proyecto, ENERGUATE desarrolló obras de apoyo fundamentales para garantizar el buen funcionamiento de la subestación. Entre ellas, la construcción de dos nuevos circuitos eléctricos, denominados San Pablo Jocopilas y Santo Tomás La Unión, así como siete kilómetros de nuevas líneas, que permiten una mejor organización del flujo de energía.

Estas obras hicieron posible segmentar y balancear la distribución eléctrica, reduciendo la dependencia de rutas más largas y fortaleciendo la red local. Gracias a ello, la Subestación Chocolá recibe energía de manera más eficiente y cercana, lo que se traduce en una mejora directa en la calidad del servicio.

El proyecto representa una base para el desarrollo social y económico, al garantizar un servicio eléctrico que respalde actividades productivas, educativas y comerciales en la región.