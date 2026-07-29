Entra a la cancha junto para capturar la historia del fútbol guatemalteco

Esta colaboración marca el encuentro entre la innovación tecnológica de Xiaomi y una historia deportiva construida dentro y fuera de la cancha. A partir de ahora, la marca acompañará al también llamado, el mimado de la afición, para acercarlos aún más a cada jugada, celebración y emoción que hace grande al fútbol.

A través de la Serie Xiaomi 17T, equipada con ópticas Leica Summilux y telefoto periscópico Leica 5X, los aficionados pueden acercarse a la acción, capturar expresiones y conservar cada detalle con imágenes llenas de profundidad, precisión y color natural. Sumándole la función Leica Live Moment, orientada a la fotografía en movimiento, seguimiento de enfoque y captura de acción, esta Serie captura esa velocidad, intensidad y emoción de un partido de fútbol.

Asimismo, la colaboración busca colocar a los aficionados en el centro de la experiencia, reconociendo que la historia de Municipal vive en cada familia que comparte su pasión por el club, en cada celebración desde la grada y en cada fotografía que permite recordar una jugada, un gol o una victoria.

“En Xiaomi creemos que la tecnología alcanza su verdadero valor cuando permite a las personas conectarse con aquello que las apasiona. Esta alianza nos permitirá acompañar esos momentos y ofrecer nuevas maneras de capturarlos y compartirlos a través de nuestra innovación fotográfica con Leica”, expresó Shanti Recinos, Marketing Communications Manager de Xiaomi.

La unión con Municipal conecta a Xiaomi con un club que ha formado parte de la historia del país desde su fundación en 1936. Este año, el equipo celebra 90 años de trayectoria y llega a esta alianza después de conquistar el Torneo Clausura 2026, alcanzando su campeonato número 33 y consolidándose como el club con más títulos de Liga Nacional.

Su legado también ha trascendido las fronteras de Guatemala. En 1974, Municipal se convirtió en el único club guatemalteco en conquistar la Copa de Campeones de Concacaf, un logro que forma parte de la historia regional del fútbol.

“CSD Municipal ha construido su historia junto a generaciones de aficionados que celebran y viven cada partido con nosotros. Encontramos en Xiaomi a un aliado que comparte nuestra búsqueda de excelencia y que, a través de su tecnología, permitirá que nuestra afición se acerque aún más a los momentos que escriben la historia del club”, comentó Pedro Arriaza, Director de Mercadeo CSD Municipal.

Con la Serie Xiaomi 17T, la marca invita a los seguidores rojos a descubrir una nueva forma de contar esas historias con herramientas de fotografía y video que capturan la intensidad y emociones que suceden alrededor del juego.

Esta alianza reúne a dos referentes que comparten una misma convicción: los grandes resultados se construyen con visión, constancia y una búsqueda constante de excelencia. Porque hay jugadas que cambian un partido, goles que definen campeonatos y celebraciones que permanecen para siempre.