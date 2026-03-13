Entregan donativo para cirugías pediátricas gratuitas

La rifa, realizada en noviembre de 2025, logró una alta participación ciudadana y permitió recaudar recursos destinados a fortalecer la labor médica del centro, que cuenta con tres quirófanos, 20 camas postoperatorias y atención especializada en múltiples áreas pediátricas, incluyendo cirugía general, ortopedia, urología, cirugía plástica pediátrica, labio fisurado y paladar hendido, entre otras.

En el acto de cierre, se realizó la entrega del premio al ganador de la rifa al número 9227, quien recibió una camioneta Toyota RAV4 2025, culminando así el proceso de forma transparente y conforme a lo anunciado en la convocatoria.

“El verdadero valor de esta iniciativa se refleja hoy, cuando los fondos llegan a su propósito y el impacto se vuelve real. Este es el resultado de una comunidad comprometida con hacer el bien y servir a quienes más lo necesitan”, señaló Estuardo Cuéllar Pellecer, presidente del Club Rotario Las Américas.

La actividad simboliza el impacto tangible de una causa que movilizó a cientos de personas en apoyo al Centro Moore, institución reconocida por brindar cirugías pediátricas gratuitas a niños y niñas de escasos recursos en Guatemala.

El Centro es respaldado por Shalom Foundation, organización que ha generado un profundo impacto en la niñez guatemalteca mediante miles de cirugías gratuitas, programas de apoyo familiar y misiones médicas internacionales.

“Esta entrega representa mucho más que un donativo; son nuevas oportunidades de vida para niños guatemaltecos que necesitan atención quirúrgica especializada. Cada aporte recibido se traduce en salud, pero principalmente en esperanza y futuro”, comentó Carolina Guillén, gerente de Recaudación de Fondos del Centro Moore.

El Club Rotario Las Américas forma parte de la red global Rotary International, dedicada a impulsar soluciones sostenibles en áreas como salud, educación y desarrollo comunitario, promoviendo el servicio como motor de transformación social.