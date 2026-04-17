Entretenimiento familiar y educación en el proyecto CineMóvil

Las actividades reunieron a decenas de vecinos, quienes participaron en funciones de cine al aire libre, acompañadas de palomitas de maíz y una bebida, recreando la experiencia tradicional del cine en un ambiente accesible y pensado para toda la familia. Estos espacios se han convertido en puntos de encuentro comunitario, donde las personas comparten momentos de convivencia.

Como parte de la jornada, el CineMóvil fue acompañado por una Oficina Móvil de atención, que permitió a los usuarios realizar gestiones, resolver consultas y ponerse al día con sus pagos sin necesidad de trasladarse a otros municipios. Este componente facilitó el acceso a los servicios y permitió la participación en la rifa de un Smart TV, incentivando la regularización y la participación de los usuarios.

“CineMóvil es una forma de acercarnos a las familias, de estar presentes en su comunidad y compartir con ellas experiencias que van más allá del entretenimiento”, destacó Lissette Barrios, gerente de Talento y Comunicación de ENERGUATE.

La educación también es un eje central del proyecto. Antes de cada proyección, los asistentes reciben información práctica sobre seguridad eléctrica y consejos de eficiencia energética, orientados a promover hábitos responsables en el hogar y contribuir al bienestar de las familias.

“Creemos que la educación y la prevención son claves para mejorar la calidad de vida de las personas, y CineMóvil nos permite compartir estos mensajes de forma cercana y sencilla”, agregó Barrios.

Con el inicio del recorrido de CineMóvil, ENERGUATE reafirma su compromiso con el desarrollo social y la atención cercana a las comunidades que atiende. Las actividades en San Marcos y Petén marcan el comienzo de un año en el que el proyecto continuará visitando diferentes municipios, llevando entretenimiento, educación, servicios y creando conexiones que transforman vidas.