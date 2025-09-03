Especial para los que viven con pasión su espíritu aventurero

El Jetour T1 llega con un motor turbo 1.5T de alto rendimiento. Además, cuenta con tracción 4x2, asegurando un desempeño excepcional para ciudad y viajes en carretera. Con su diseño moderno y dinámico, el SUV está equipado con 3 modos de conducción. Su cámara panorámica de 360° en alta definición y un completo paquete de seguridad una transmisión automática de 7 velocidades, sistema Autohold y control de estabilidad, brindan confianza total en cada trayecto.

“En Grupo Los Tres siempre estamos comprometidos con traer a Guatemala la mejor tecnología y calidad al mejor precio. Jetour es una marca que se distingue por su diseño moderno, espíritu aventurero y excelente relación valor-precio. Invitamos a todos a conocer de cerca esta nueva propuesta en nuestra Sala de Ventas Jetour, ubicada en Boulevard Los Próceres, zona 10, donde podrán descubrir la innovación y el confort que la marca tiene para ofrecer”, manifestó Diego Cuestas Rolz, Gerente General de Grupo Los Tres.

El interior del T1 destaca por su amplio espacio, acabados de alta calidad y conectividad inteligente, ofreciendo confort y lujo para conductor y pasajeros. Sus asientos en cuero automotriz, climatizador bizona, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de hasta 12.8”, integración Android Auto y CarPlay, y potente sistema de audio que garantizan una experiencia superior.

En materia de seguridad, incorpora airbags frontales, laterales y de cortina, sistema de monitoreo de presión de llantas, freno de estacionamiento eléctrico, asistente de arranque en pendiente, control de tracción, entre otros elementos que refuerzan su confiabilidad.

Los clientes también contarán con el respaldo de una garantía especial de 7 años o 200 mil km, reafirmando el compromiso de Jetour con la durabilidad y confianza. El Jetour T1 estará disponible en una amplia gama de colores, luciendo aros de aleación Rin 18”.