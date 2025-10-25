Esperanza a madres y bebés que enfrentan inseguridad alimentaria

En Guatemala, 1 de cada 2 niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica, según datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN). Una adecuada nutrición durante el embarazo y la lactancia es esencial para prevenir esta situación, ya que los primeros 1,000 días de vida (desde la concepción hasta los dos años) son determinantes para el desarrollo físico y cognitivo.

Sin embargo, más del 40% de las mujeres embarazadas en el país presentan anemia, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), y muchas enfrentan limitaciones económicas que impiden una alimentación adecuada.

La campaña estará vigente hasta el 21 de noviembre 2025, y durante este fin de semana, los clientes podrán apoyar directamente la causa donando productos en tiendas Walmart y Paiz participantes, los cuales podrán entregar a representantes del Banco de Alimentos Desarrollo en Movimiento, o bien realizando aportes monetarios a través del sitio web desarrolloenmovimiento.org/donar o a la Cuenta Monetaria Bantrab No. 285002346-6, a nombre de Asociación Civil Solidarista Génesis.

“Cada libra de alimento donada representa mucho más que comida: es energía, salud y esperanza para una madre y su bebé. Invitamos a todas las personas a unirse a esta cadena de solidaridad que salva vidas”, expresó Carol Mérida, Subgerente de Proyectos del banco de alimentos Desarrollo en Movimiento.

Gracias al compromiso solidario de empresas como Walmart México y Centroamérica, Fundación Genesis Empresarial, Archer Daniels Midland (ADM), Paiz, Comité de Arvejas y Vegetales, Fundarveja, Helps International, DINANT, Cargill, Agrícola Grotto, Industrias San Miguel (ISM), AC Hotels Marriott, Universidad del Valle de Guatemala, Hannah Grupo de Apoyo al Paciente Oncológico y Universidad San Carlos de Guatemala; que se han unido a esta causa a través de voluntariado, donaciones en especie, colectas internas y aportes monetarios, seguimos demostrando que cuando trabajamos juntos, es posible transformar la empatía en acción y llevar esperanza a miles de mujeres y niños.

“En Walmart nos llena de alegría unirnos a Manos al Rescate, una iniciativa que demuestra cómo la colaboración y el trabajo conjunto pueden generar un impacto real en la vida de las familias guatemaltecas y fortalecer su bienestar”, finalizó Luis Arturo Ramírez, Coordinador de Asuntos Corporativos de Walmart.