Establecen un nuevo estándar en innovación bancaria

Zigi, el brazo de innovación digital de Banco Industrial, avanza impulsado por Vault Core, la plataforma de core bancario de próxima generación desarrollada por Thought Machine, una empresa global de tecnología financiera especializada en infraestructura bancaria y sistemas cloud nativos.

En asociación con Thought Machine, Zigi lanzó una solución que permite a los usuarios acceder a productos de crédito digitales totalmente regulados, desarrollada en solo tres meses y marcando el inicio de un viaje de innovación continuo. Durante el último año, Zigi ha evolucionado esta solución hasta convertirla en una plataforma de préstamos de marca blanca (white-label), ahora capaz de servir a múltiples socios y ecosistemas bajo diferentes marcas.

Screenshot

La plataforma ha alcanzado más de 50 mil desembolsos de crédito por mes, lo que demuestra la escalabilidad y confiabilidad habilitadas por Vault Core en el corazón de la arquitectura de Zigi.

“Zigi nació para desafiar los límites de la banca tradicional y para crear nuevos negocios digitales para Banco Industrial. Nuestra asociación con Thought Machine va mucho más allá de la tecnología: representa una creencia compartida en la construcción de sistemas financieros que sean flexibles, inclusivos y en continua evolución”, dijo Michel Caputi, Team Leader de Zigi y Gerente de Alianzas Estratégicas de Banco Industrial.

Vault Core, la plataforma de core bancario de próxima generación nativa de la nube de Thought Machine, permite al equipo de Zigi crear prototipos e implementar rápidamente nuevas soluciones, desde préstamos hasta pagos digitales y más. Esta infraestructura modular basada en contratos inteligentes (smart contracts) permite a los ingenieros de Zigi construir, probar y escalar productos en semanas, mientras mantienen el cumplimiento normativo completo y la solidez operativa.

“Zigi encarna el futuro de la innovación bancaria. Sus ingenieros están utilizando Vault Core para impulsar la innovación continua, demostrando que la iteración rápida y el escalado seguro ahora son posibles incluso para las instituciones financieras más grandes de América Latina”, manifestó Paul Taylor, CEO y Fundador de Thought Machine.

Al combinar la confianza institucional de Banco Industrial con la energía emprendedora de Zigi, la asociación exhibe un nuevo y poderoso modelo: un banco que aprende se adapta y crea como una fintech, mientras sirve a millones con la solidez de una institución de Nivel 1.