Este es el punto de partida de La mayor ganancia

La mayor ganancia es una obra que nace de la experiencia personal de Bocache, y de años acompañando a personas y organizaciones en la búsqueda de una relación más sana y consciente con el dinero, el trabajo y el propósito de vida.

A lo largo de ocho capítulos se abordan temas que trascienden cualquier credo o ideología: la ansiedad financiera, el afán por acumular, la ilusión de que el dinero resolverá los problemas más importantes y la diferencia entre construir riqueza material y construir una vida con propósito.

“En Lo que el dinero no puede comprar (uno de los capítulos más impactantes), se narran situaciones que reconocerá cualquier lector: empresarios exitosos que no pueden reconquistar la confianza de un hijo, familias adineradas que darían toda su fortuna por recuperar a un ser querido, personas que lograron todo económicamente y llegaron a la cima para descubrir que estaban vacíos. El éxito sin propósito es una cárcel lujosa", comentó Bocache.

El autor comenzó a trabajar a los 17 años en publicidad, alcanzó independencia económica a temprana edad y aprendió (a veces de la manera más dolorosa) que hay cosas que ningún recurso económico puede comprar.

El libro también ofrece una radiografía honesta del fenómeno que el autor llama "afán financiero": esa ansiedad constante que no deja dormir, el peso en el pecho al pensar en el futuro, la voz que repite "¿y si no alcanza?". Bocache sostiene que vivir afanados no es solo un problema de actitud, sino una consecuencia directa de haber puesto la seguridad y el valor personal en lugares equivocados.

En otro de sus capítulos más reveladores, el autor examina la trampa de la avaricia: esa tendencia humana (universal, independientemente de la condición económica) a acumular por miedo a que las cosas se acaben.

"La avaricia no es solo un problema de los que tienen poco, sino especialmente de los que tienen mucho", señala Bocache, citando casos concretos que van desde el empresario que traiciona a su socio hasta la persona que revisa compulsivamente su cuenta bancaria.

Para adquirir el libro y conocer más información sobre sus eventos, pueden entrar a sus redes sociales: facebook.com/PastorAlfonsoBocache/, instagram.com/alfonsobocache/ y tiktok.com/@alfonsobocache