Estrenan la primera tienda insignia de La Roche-Posay en Centroamérica

La sucursal en la Avenida Las Américas, es la primera farmacia que Meykos abrió en Guatemala, y ahora, se convierte más que en punto de venta convencional, en el formato flagship con personal capacitado en cuidado dermatológico para ofrecer asesoría personalizada. Además, con una cámara de sensibilidad UV que permite a los visitantes ver en tiempo real la cobertura del protector solar sobre su piel, una demostración que convierte la promesa del producto en evidencia visible.

"Es un orgullo que La Roche-Posay haya elegido a Guatemala y a Meykos para inaugurar este concepto antes que cualquier otro mercado de Centroamérica", señaló Niels Erichsen, director comercial de Meykos.

Durante el evento de apertura se marcó el lanzamiento regional de Anthelios UVAIR SPF50+, el producto estrella en presentación de 40 ml, una nueva generación en productos de protección solar. Su fórmula hidratante con ácido hialurónico y niacinamida, es apta para pieles sensibles y ofrece un acabado invisible con textura tan ligera como el aire. Esto la hace muy versátil, permitiendo su uso como pre-base para el maquillaje, así como sobre la barba de los hombres.

"Esta tienda insignia es el primer paso para fortalecer nuestra presencia en Guatemala y elevar el estándar de experiencia en cuidado dermatológico", afirmó Eduardo Gotuzzo, Presidente & CEO para L’Oréal Groupe Centroamérica y Región Andina.

Sobre la marca, la Roche Posay es una marca francesa con más de 50 años de trayectoria en el cuidado de la piel. Se ha posicionado como la marca número uno recomendada por dermatólogos en Perú, Colombia, Ecuador y en el mundo, gracias a la eficacia de sus productos.

Para La Roche-Posay la fotoprotección es un asunto de salud pública. Por ello en 2021 realizó un estudio epidemiológico a gran escala (17 mil personas en 17 países) que reveló la insuficiencia en los hábitos de protección solar, relacionados directamente a la desinformación sobre los riesgos de la exposición solar.