Fortalece su presencia en quiché con su tienda 81

Esta nueva sucursal se convierte en la segunda tienda de la marca en el departamento de Quiché, reafirmando su compromiso de estar cada vez más cerca de las familias guatemaltecas. En ella, los clientes podrán disfrutar de la experiencia de compra integral que distingue a la cadena, acompañada de asesoría personalizada, garantías y facilidades de pago.

En La Curacao Los Celajes, los clientes podrán encontrar opciones ideales para renovar o equipar su hogar o adquirir ese producto que tanto esperaban y aprovechar precios convenientes, beneficios adicionales y el respaldo de marcas reconocidas.

“En La Curacao queremos que nuestros clientes en Quiché tengan más facilidades para equipar y remodelar su hogar. Por eso, contamos con beneficios especiales como comprar en 18 y pagar en 24 meses, solicitando el crédito a 18 cuotas y obteniendo la posibilidad de pagarlo en 24” indicó Marco Galván, Gerente Comercial de La Curacao Guatemala.

La tienda La Curacao Los Celajes atenderá al público en horario de lunes a viernes, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y los fines de semana, de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche, brindando a los clientes amplios horarios para realizar sus compras con comodidad y aprovechar su variada oferta de productos.

“Estamos muy entusiasmados de fortalecer nuestra presencia en Quiché con esta nueva tienda. Nuestro objetivo es acercar a las familias una oferta completa de productos, con las mejores marcas y beneficios que realmente hacen la diferencia en el hogar. Queremos que cada cliente viva una experiencia de compra cercana, práctica y respaldada por la calidad que caracteriza a La Curacao” finalizó Juan Manuel de León, Gerente de Mercadeo de Grupo Unicomer de Guatemala.