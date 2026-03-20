Fortalece su servicio al ampliar la agencia en Calzada San Juan

Ahora los clientes podrán vivir una mejor experiencia con una sala de ventas amplia, así como áreas especializadas de taller y repuestos.

“Reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer un servicio profesional y de calidad, con atención especializada, acceso a repuestos originales y un taller preparado para atender las necesidades de los motociclistas. Por ellos, continuamos apostando por fortalecer su red de atención para garantizar confianza, seguridad y respaldo a cada uno de nuestros usuarios”, expresó Carlos Pullin, gerente general de Honda Motos.

Honda Motos realizó la ampliación de la renovada agencia como parte de esta expansión. Con horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde; y sábado de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Como parte de la actividad de inauguración se realizó el corte de cinta, además de un recorrido por la sala de ventas, el área de repuestos y el taller, espacios diseñados para brindar atención integral a los usuarios de la marca.

Esta ampliación forma parte de la estrategia de Honda Motos para continuar acercándose a más guatemaltecos y responder a la creciente demanda de soluciones de movilidad confiables en el país.