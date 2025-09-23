Fortalecen su propuesta para el sector inmobiliario

Fortalecen su propuesta para el sector inmobiliario

MAX B2B, la unidad especializada de Grupo DISTELSA, presentó una propuesta integral que combina la calidad y respaldo de los productos Frigidaire, en un evento que tuvo objetivo de estrechar lazos con las principales desarrolladoras inmobiliarias del país, y que permitan equipar los nuevos proyectos habitacionales con soluciones confiables, modernas y adaptadas a las necesidades del mercado guatemalteco.

MAX B2B está enfocada en atender clientes corporativos e institucionales. Su propuesta combina asesoría personalizada, acceso a marcas líderes globales y un soporte técnico especializado que responde a las exigencias del mercado.

“Queremos ser aliados estratégicos para las inmobiliarias, brindando un portafolio robusto de productos y un servicio integral que garantice proyectos equipados con calidad y respaldo técnico”, comentó Arturo Reyna, Gerente de canal MAX B2B.

Por su parte, Frigidaire, reconocida internacionalmente por su durabilidad, eficiencia energética y diseño funcional, ofrece un portafolio de productos que se adaptan a proyectos residenciales en Guatemala. Refrigeradoras, estufas, hornos de microondas, lavaplatos y combos de lavado están disponibles en diferentes configuraciones y acabados, ideales tanto para vivienda vertical como horizontal.

Las desarrolladoras que eligen Frigidaire a través de MAX B2B pueden acceder a ventajas competitivas como:

  • Asesoría en la selección de productos.
  • Disponibilidad de inventario y entregas puntuales en obra.
  • Precios competitivos.
  • Instalación profesional y soporte postventa garantizado.

“Nuestro compromiso es construir relaciones comerciales sostenibles basadas en confianza, servicio y resultados, contribuyendo al desarrollo de proyectos habitacionales modernos y bien equipados”, detalló Ligia Gómez, Gerente de ventas Frigidaire.

La alianza entre MAX B2B y Frigidaire busca consolidarse como una propuesta de valor que exceda las expectativas del sector inmobiliario.

