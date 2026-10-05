Fortalecen sus soluciones para los connacionales que viven en Estados Unidos

Una nueva forma de hablar de remesas: Don Reme con alegría abordará temas relacionados con envío de remesas, ahorro, crédito, vivienda y protección familiar. Su historia está inspirada en la experiencia de muchos guatemaltecos que han vivido y trabajado en Estados Unidos, han apoyado a sus familias desde la distancia y mantienen proyectos y vínculos con Guatemala.

“Queremos rendir tributo a los miles de guatemaltecos que viven y trabajan en Estados Unidos, mujeres y hombres que, con sacrificio y dedicación hacen que sus familias tengan una mejor calidad de vida, que sus comunidades prosperen y que exista un futuro con más posibilidades. En BANRURAL en tendemos la importancia su esfuerzo, por ello, más que una institución financiera, buscamos ser un puente que acerque oportunidades, facilite proyectos, materializa objetivos y contribuya a que su vida pueda construir con menos preocupaciones”, manifestó Juan Luis Fonseca, gerente general de Banrural.

Actualmente, BANRURAL tiene presencia en los 340 municipios del país, con más de 14 mil puntos de servicio y en agosto de 2026, alcanzó una participación del 54.1% del mercado de remesas familiares en Guatemala.

Ese conocimiento ha llevado al banco a ampliar su visión sobre las remesas: más allá de facilitar su envío y recepción, busca acompañar a las familias con alternativas que les permitan convertir esos recursos en ahorro, vivienda, crédito, protección y proyectos para el futuro.

Como parte de esta evolución, el banco presentó recientemente su Portal de Envío de Remesas, una opción digital que permite a los connacionales enviar dinero desde Estados Unidos hacia Guatemala utilizando una tarjeta de débito o crédito emitida por un banco estadounidense, sin necesidad de desplazarse a un punto físico.

En Guatemala, los fondos pueden recibirse mediante depósito directo a una cuenta, cajeros automáticos 5B, call center, agencias y Cajas BANRURAL. Con este nuevo canal, el banco busca facilitar el envío de recursos desde Estados Unidos con un proceso digital, rápido y seguro.

El Portal se integra a otras soluciones desarrolladas para atender distintas necesidades de los connacionales y sus familias. Con Don Reme y el nuevo Portal de Envío de Remesas, BANRURAL busca fortalecer el acompañamiento que durante años ha brindado a los connacionales y sus familias, combinando nuevos canales digitales con la cercanía y conocimiento que caracterizan su relación con los guatemaltecos.