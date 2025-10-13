Fortaleciendo la sensibilización, autocuidado y apoyo mutuo

En conmemoración al mes de la Lucha contra el cáncer de mama, Farma Value se une a Fundecán (Fundación Amigos Contra el Cáncer), impulsando una campaña solidaria que promueve la prevención, la detección temprana y la empatía hacia quienes enfrentan esta enfermedad.

“Traemos al personal para que conozcan, hagan conciencia, detecten y lleven toda esta información a sus labores y a sus casas. Nosotros no solo estamos en el mostrador entregando medicamentos, también atendemos clientes que posiblemente tengan este tipo de padecimiento, y con esta charla podemos hacer algo integral. Nosotros estamos muy claros con nuestra responsabilidad social hacia la comunidad y a nuestro personal”, manifestó Salvador Polomo, gerente de Recursos Humanos para Farma Value para Guatemala.

Durante todo el mes, Farma Value donará el 10% de cada producto vendido de la línea de “Cuidado de la Mujer” marca ADIUVO a Fundecán, con el propósito de apoyar los programas de acompañamiento y educación que realiza la fundación. Esta iniciativa busca generar conciencia entre los clientes y colaboradores, recordando que cada compra puede convertirse en una oportunidad de vida para muchas mujeres.

“Creemos firmemente que la salud no solo se cuida desde el mostrador, sino también desde la información, la empatía y la solidaridad. Por eso, esta alianza con Fundecán es un paso más hacia el fortalecimiento de nuestros valores corporativos”, destacó Beatriz Hernández, Gerente de Mercadeo de Farma Value Guatemala.

Algunos de los productos son: Colageno 10 Hidrolizado, Narastys, vitamina E 400 y Intidiva.