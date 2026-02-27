Guatemala se posiciona como referente regional en transición energética

El encuentro también fue el espacio para el intercambio entre participantes y aliados estratégicos que contaron con la presencia de representantes de empresas de América Latina, Europa y Asia, lo que proyecta a Guatemala como un destino con alto potencial para la inversión en infraestructura energética y desarrollo sostenible.

El SER contó con panelistas referentes internacionales como Diego Mesa Puyo, exministro de Minas y Energía de Colombia, quien abordó las tendencias globales de la transición energética; Andrés Rebolledo, Secretario Ejecutivo de Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), quien presentó la visión regional sobre innovación energética; y Gisela Sánchez, Presidenta Ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien destacó el papel estratégico de la energía como motor de inversión y crecimiento económico.

También participaron líderes del sector privado y financiero como Johanna Gómez Velásquez de BID Invest, quien explicó los mecanismos de financiamiento necesarios para escalar la transición energética, y expertos tecnológicos que subrayaron la importancia de la digitalización y modernización de las redes eléctricas ante el crecimiento acelerado de la demanda, especialmente en la era de la Inteligencia Artificial.

Los paneles de discusión reforzaron un mensaje central: Guatemala necesita decisiones estratégicas y planificación de largo plazo para ampliar la generación renovable, fortalecer con urgencia la red de transmisión e incorporar nuevas tecnologías que garanticen calidad, competitividad y resiliencia del sistema eléctrico.

Durante el evento se presentó la Hoja de Ruta para la Transición Energética de Guatemala, una propuesta estratégica impulsada por AGER que plantea acciones concretas para garantizar un sistema eléctrico sostenible, competitivo y con seguridad energética para las próximas décadas.

La entrega oficial de dicha Hoja por parte del presidente de la Junta Directiva de AGER, Alfonso González, al Presidente de la República, Bernardo Arévalo, fue uno de los momentos más relevantes, quien reafirmó la importancia del diálogo público-privado para impulsar el desarrollo energético del país.

En un contexto regional marcado por la transición energética y la necesidad de fortalecer la seguridad y competitividad, el SER 2026 dejó un mensaje claro: Guatemala cuenta con los recursos, el talento y la visión para consolidarse como un referente regional en energías renovables y como un país preparado para liderar su transformación energética con planificación, innovación y compromiso de largo plazo.