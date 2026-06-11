Guatemala ya es el epicentro LED de Centroamérica

El evento donde hubo charlas sobre sobre el presente y el futuro de la industria LED en Guatemala y la región centroamericana, Corpotek anunció la creación de su academia de formación, una alianza aseguradora y trazó el nuevo estándar de la industria LED en la región.

El LED Summit 2026 partió de un dato que marcó la conversación desde el inicio: Guatemala cuenta hoy con más de 35,700 metros cuadrados de pantallas LED instaladas en sectores tan distintos como el retail, las iglesias, los centros comerciales, la publicidad exterior, el entretenimiento y los proyectos corporativos.

Francisco Reyes, CEO de Corpotek, fue enfático al interpretar esa cifra: "El mercado LED ya creció. Ahora debe profesionalizarse." Con ese diagnóstico como punto de partida, el evento propuso una conversación que fue más allá de la tecnología para hablar de estándares, talento, confianza y responsabilidad empresarial.

El programa incluyó las participaciones Diego Juárez, de Mega Vallas; Walter Muñoz, de DC Publicidad; y Jennifer López, empresarios que compartieron sus experiencias en el uso de pantallas LED en tres segmentos clave: centros comerciales, publicidad exterior y eventos corporativos. Los casos coincidieron en señalar que la tecnología LED transformó la forma en que las marcas comunican, pero que la falta de estándares técnicos y de soporte sigue siendo un reto pendiente en el mercado guatemalteco.

Academia LED Corpotek

La academia fue presentada como una contribución al mercado completo. La narrativa central fue clara: cuando el talento crece, el mercado mejora; cuando el mercado mejora, el cliente confía más; y cuando el cliente confía más, Guatemala avanza.

“Una industria no se sostiene únicamente con producto. Se sostiene con personas capacitadas. Esa es la razón de ser de la Academia LED Corpotek”, comentó Reyes.

Se contará con un programa de formación técnica especializada orientada a técnicos, instaladores, operadores, asesores comerciales y personal de soporte, tanto del equipo de Corpotek como del mercado en general.

Protegen las inversiones LED

Corpotek anunció también una alianza estratégica con una empresa aseguradora, con el objetivo de incorporar una capa adicional de protección a los proyectos LED que la compañía desarrolla. La iniciativa busca que los clientes cuenten no solo con garantía técnica, sino con cobertura para sus inversiones en infraestructura visual. En palabras de Reyes: "En Corpotek no vendemos pantallas, construimos confianza alrededor de cada proyecto".

Fortex, Focus y Flex

La empresa mostró su nueva línea de soluciones LED para el mercado guatemalteco:

Fortex, diseñada para proyectos de exterior con alta resistencia, brillo y eficiencia.

Focus, orientada a espacios interiores donde la resolución y el detalle son determinantes, ideal para tiendas, iglesias, centros de monitoreo y salas corporativas.

Flex, una línea para proyectos creativos que requieren formas no convencionales como cilindros, curvas, esferas y estructuras especiales, concebida para arquitectos, agencias y marcas que buscan experiencias visuales distintas.

Guatemala como epicentro LED de Centroamérica

El cierre del LED Summit estuvo marcado por un posicionamiento de país. Corpotek planteó que Guatemala ya no puede verse únicamente como un mercado que consume tecnología LED, sino como un territorio que diseña, fabrica, instala, capacita y respalda esa tecnología.

"Los proyectos hablan solos: centros comerciales, estadios, vallas digitales, eventos corporativos. Guatemala ya es el mercado LED más activo de la región", remarcó Reyes.

Corpotek anunció además que el LED Summit 2027 convocará a especialistas de la industria audiovisual mundial con el objetivo de posicionar a Guatemala como el punto de referencia del mercado LED en Centroamérica.