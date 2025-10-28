Guatemalteco hace historia en la GT Cup Open Europe 2025

Rodríguez, junto a su compañero, el italiano Luca Franca, alcanzó el título general representando al FAEMS Team Srl a bordo de un Porsche 992 GT3 Cup. La organización del campeonato y el Autodromo Nazionale di Monza confirmaron oficialmente su victoria tras la última fecha de la temporada, donde ambos pilotos fueron proclamados campeones generales.

El serial europeo, organizado por GT Sport Organization, recorrió circuitos emblemáticos de Portugal, Francia, España e Italia, destacando la consistencia y dominio de la dupla Rodríguez–Franca, quienes aseguraron matemáticamente el campeonato antes de la carrera final gracias a una victoria contundente en Monza.

“El logro de Ian refleja el espíritu de superación y la pasión que Texaco impulsa en cada uno de sus pilotos. No se trata solo de velocidad, sino de disciplina, determinación y la energía que inspira a liberar el potencial para llegar más lejos”, expresó el representante de Texaco.

Nueva generación de campeones

El compromiso de Texaco también se extiende al Texaco Maldonado Racing Team, integrado por Ricardo, Carlos y Tonka Maldonado, junto a Andrés Moreno y el piloto salvadoreño Roberto Renderos. Todos ellos han llevado el nombre de Guatemala a lo más alto del kartismo centroamericano, acumulando títulos, récords y experiencias internacionales que consolidan el talento regional.

Ricardo Maldonado, ocho veces campeón consecutivo en la categoría TAG 125 CC y doblemente nombrado Piloto del Año FIA (2023).

Carlos Maldonado, tetracampeón nacional con trayectoria internacional en el Florida Winter Tour 2020.

Tonka Maldonado, Piloto del Año 2022 y el más joven en ganar la categoría Rok Shifter 125, con seis títulos nacionales y participaciones en el Centroamericano VLR100.

“Para Texaco, apoyar a estos pilotos es una forma de demostrar que el talento guatemalteco puede competir en las más altas categorías del automovilismo mundial. Son un ejemplo de esfuerzo, disciplina y pasión, valores que compartimos como marca”, finalizó el representante de Texaco.