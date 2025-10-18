Habilidades esenciales para un liderazgo de excelencia

La fundación en alianza con FranklinCovey Guatemala, celebró la clausura de esta iniciativa que durante tres años (2023-2025) formó en tres etapas:

Año 1 (2023): Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva

Año 2 (2024): Encuentra tu voz

Año 3 (2025): Sostén tu voz, culminando con la certificación internacional "Leadership School Certification" de FranklinCovey.

También formó en habilidades esenciales para la vida del siglo XXI como liderazgo, rendición de cuentas, adaptabilidad, habilidades interculturales, iniciativa auto dirección, responsabilidad, solución de problemas, comunicación, creatividad, colaboración, integridad y pensamiento crítico.

"Cada estudiante que cree en su potencial, se convierte en agente de cambio. Para nosotros, la educación y las habilidades blandas que aprenden a través de este programa son el camino que abre oportunidades para un mejor futuro", expresó María José Paiz, Gerente General de Fundación Bi.

El programa Soy Líder continuará desarrollándose en dos fases: una de seguimiento para los estudiantes y docentes que concluyeron este tercer año, con el objetivo de fortalecer las competencias adquiridas y darle continuidad al proceso de transformación personal, y una nueva cohorte de tres años que incorporará a más instituciones educativas al programa.

"Estos 3 años han sido de esfuerzo para romper esquemas. Nos ha servido para reforzarnos nosotros como maestros y tener un mayor impacto con los jóvenes" señaló Edgar Cabrera, representante de Kinal.

Establecimientos participantes