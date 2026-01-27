Hacer un mundo mejor por medio de la educación

Desde 2006, Claro Guatemala se ha preocupado por brindar una ayuda económica para los hijos de colaboradores que cursan los niveles de ciclo básico, diversificado y universitario. Así mismo, este beneficio se extiende a los colaboradores que deseen continuar sus estudios a nivel universitario, con el objetivo de motivarlos a la mejora continua y desarrollo profesional. Para optar a este apoyo, los estudiantes deben contar con un promedio mínimo de 89 puntos.

A la fecha, a través de esta iniciativa Claro ha otorgado un total de 2,190 becas, de la mano con los objetivos de aportar a la evolución de una empresa que está a la vanguardia en el campo de las telecomunicaciones y procesos automatizados, las carreras universitarias, para apoyar a los colaboradores de Claro que reciben una educación superior, están relacionadas con la ingeniería y los avances tecnológicos, que son la base para el desarrollo y el futuro digital no sólo de Guatemala sino del mundo.

“Para lograr la transformación digital y educativa que tanto se anhela, la única manera es invertir en el talento y desarrollo de nuestro equipo de trabajo y sus familias, al motivarlos a explorar su creatividad, el pensamiento crítico y la objetividad, todo ello por medio de la excelencia académica y apoyando las carreras que transforman el mañana”, expresó José Cervantes, Director de Recursos Humanos.

Dentro de las carreras que tienen la oportunidad de recibir la ayuda de beca están:

Licenciatura en Administración de Sistemas de información

Ingeniería en Sistemas de la Información y Ciencias de la Computación.

Ingeniería en Informática y Sistemas.

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones.

Ingeniería en Telecomunicaciones y Redes Teleinformáticas.

Ingeniería en Ciencia de los Datos.

Ingeniería en Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información.

Ingeniería en Computer Science.

Ingeniería en Electrónica.

Marketing

Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo y Ventas

Administración de empresas

Administración en Hotelería, Turismo y Gastronomía

Ciencias de la Comunicación

Contaduría Pública y Auditoría

Psicología con énfasis Organizacional

Psicología clínica

Arte

“Hacer un mundo mejor por medio de la educación es una realidad que hemos vivido de cerca en Claro. Estamos convencidos de que los pequeños cambios y los aportes significativos hacen grandes transformaciones, las cuales estarán en manos de las nuevas generaciones quienes, gracias a la preparación académica, a su esfuerzo diario y a sus buenas acciones, contribuirán al progreso y desarrollo de nuestro país”, finalizó Cervantes.