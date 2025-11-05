Harán realidad el sueño de ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Navidad CUSCATLAN estará llena de emoción, de sueños y de premios increíbles. Esta promoción estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, y todos los clientes que hagan uso de sus Tarjetas de Crédito VISA CUSCATLAN obtendrán un número electrónico por cada Q100 en compras.

El premio incluye dos paquetes dobles todo incluido para disfrutar de partidos de etapa de grupos y cuartos de final disponibles de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además habrá un millón de MultiPuntos en premios distribuidos entre 25 ganadores de 40 mil MultiPuntos cada uno.

“En Tarjetas CUSCATLAN creemos que los sueños de cada uno de nuestros tarjetahabientes se pueden hacer realidad y la Navidad es el momento perfecto para cumplirlos. Nuestra gran ilusión es hacer de esta Navidad CUSCATLAN 2025 una época inolvidable para todos nuestros tarjetahabientes, dándoles el mejor y más grande regalo posible: la oportunidad de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para Tarjetas CUSCATLAN lo más importante es crear recuerdos y experiencias memorables que premien la fidelidad de nuestros clientes” expresó Rocío Rendón, Jefe de Mercadeo, Tarjetas CUSCATLAN.

Además, quienes soliciten y activen durante la vigencia de la promoción una Tarjeta de Crédito VISA CUSCATLAN recibirán cinco números electrónicos adicionales para participar del sorteo. El sorteo se realizará el 14 de enero 2026.

“Invitamos a todos a realizar todas sus compras de la temporada haciendo realidad los deseos de todos sus seres queridos y así incrementar sus posibilidades de ser uno de los guatemaltecos que viva esta inolvidable experiencia junto a Tarjetas CUSCATLAN”, destacó Christian De Suremain, Gerente de Productos, Tarjetas CUSCATLAN.

Los clientes ganadores serán contactados directamente por Tarjetas CUSCATLAN posterior al sorteo para coordinar la entrega de sus premios y comenzar a vivir la experiencia CUSCATLAN.

"En Visa, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos. Durante la Copa Mundial de la FIFA 26, nos enorgullece ofrecer a los aficionados experiencias de pago rápidas, seguras y fluidas que los acerquen a la emoción, en cualquier lugar del mundo", dijo Juan Pablo Taylor, Gerente General de Visa Guatemala, Honduras y El Salvador.

Con esta iniciativa, Tarjetas CUSCATLAN y VISA reafirman su compromiso de brindarle a sus clientes más motivos para disfrutar de la Navidad con ilusión, esperanza y recompensas únicas.