Haz feliz a los más pequeños de la casa

La actividad se realizará en el Zoológico La Aurora, habrá una taquilla especial para la venta de las entradas que tendrán un costo de Q55 para adultos, Q30 niños y Q30 adultos mayores. El 100% de las entradas vendidas será destinado a proyectos y programas de apoyo de la fundación.

Entre las actividades planificadas habrán pintacaritas, un taller de cactus (espacio creativo para decorar su propio cactus) y una exposición de animales exóticos, que despertará el interés por la naturaleza y la conservación.

“Pasar momentos especiales con nuestros hijos es sin duda una satisfacción para nosotros como padres. En este Día del Niño quiero invitarlos a que hagamos felices a nuestros hijos y, al mismo tiempo, hagamos felices a aquellos pequeños que, por alguna situación, han tenido que pasar por un tratamiento de quemaduras. Con esto fomentamos el apoyo a causas tan nobles como esta y, al mismo tiempo, caminamos juntos para seguir promoviendo el bienestar de todos”, manifestó Carlos Prado, gerente de Marca en Bam.

Si por alguna razón no pueden participar en las actividades, pueden asistir al Zoológico La Aurora otro día; las entradas tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025.

Por undécimo año consecutivo, Bam se une a esta noble causa, alineado con su propósito de promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Y se enfoca en actividades que impulsan a más personas a sumarse con acciones de alto impacto que aporten a construir una mejor sociedad.