Historias de vida que reflejan liderazgo y capacidad de transformación

Las historias presentadas durante el encuentro reflejan distintas formas de liderazgo femenino, desde el emprendimiento y la innovación empresarial, hasta la preservación de la cultura, el deporte, la salud y el bienestar emocional, las participantes compartieron reflexiones que conectaron con una audiencia diversa.

Entre las historias que marcaron la jornada destacó la de Esmeralda Pojoy, emprendedora maya k’iche’, quien a través de su proyecto Deleite Ancestral rescata la cocina tradicional y promueve una economía circular dentro de su comunidad, demostrando que preservar la identidad cultural también puede convertirse en una oportunidad de desarrollo.

También resonó la experiencia de Andrea Ordóñez, médico especialista en hematología-oncología pediátrica, quien compartió su aspiración de impulsar en Guatemala una Unidad de Trasplante pediátrico, recordando que detrás de los grandes proyectos siempre hay perseverancia, trabajo en equipo y convicción.

“Espacios como Visión Mujer permiten construir comunidad y abrir conversaciones que inspiran nuevas posibilidades para las mujeres. A través de Mujeres BAC buscamos acompañarlas en los momentos importantes de su desarrollo personal y profesional, brindándoles herramientas, acceso a soluciones financieras y espacios de conexión que contribuyan a su crecimiento”, comentó Cinthya Samayoa, gerente de Banca Mujer de BAC Guatemala.

Desde el ámbito empresarial, Susana Gaytán, fundadora de Frissie, habló sobre la importancia del crecimiento personal como base del desarrollo profesional, mientras que Isabel Jongezoon, empresaria y deportista, reflexionó sobre cómo el movimiento, la disciplina y la visión pueden convertirse en motores de transformación personal y colectiva.

El evento también incluyó las perspectivas de Ana Luisa Martínez-Montt, empresaria y directora de la Junta Directiva de BAC Guatemala, quien abordó los desafíos de equilibrar la vida profesional y familiar. Así como de Ani Martínez, autora y conferencista que ha transformado una experiencia de salud en una plataforma para hablar sobre resiliencia, salud mental y propósito.

“En BAC impulsamos espacios como Visión Mujer BAC porque los testimonios de tantas mujeres excepcionales de Guatemala nos inspiran a multiplicar el impacto de sus experiencias y sobre todo su generosidad de compartir a otros cómo desde sus vidas, su trabajo y su accionar todos estamos llamados a generar prosperidad y bienestar al país. Para nosotros es parte de reimaginar la banca con impacto de triple valor, porque cuando una mujer crece, crece su familia, su comunidad y el país”, expresó Eric Campos Morgan, Presidente Ejecutivo de BAC Guatemala.

A través de Mujeres BAC, el banco impulsa iniciativas de educación financiera, networking y desarrollo profesional orientadas a fortalecer el crecimiento económico de las mujeres guatemaltecas.

La sexta edición de Visión Mujer BAC dejó un mensaje claro: detrás de cada historia de liderazgo hay decisiones valientes, aprendizaje constante y una comunidad que acompaña el camino.