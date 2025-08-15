Homenaje especial por su legado en el desarrollo del país

En el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, se realizó esta ceremonia, donde se reconoció la vida y obra del Ing. Bickford, cuya visión y liderazgo han impactado de forma significativa los sectores de la construcción, la industria y la educación en Guatemala.

Banco Industrial le hizo entrega de una medalla y un diploma en reconocimiento a su legado, visión y compromiso con el país. Su trayectoria refleja una vida dedicada a la innovación, la formación de nuevas generaciones y el fortalecimiento de los valores que hacen grande a Guatemala.

El Programa Cívico Permanente, fue fundado por Banco Industrial el 17 de agosto de 1984, con el objetivo de nutrir, transformar y fortalecer el espíritu cívico entre los ciudadanos guatemaltecos. En estos 41 años ha jugado un papel fundamental en la promoción de valores cívicos y, en esta ocasión, se ha convertido en el escenario perfecto para rendir tributo a un hombre que ha dedicado su vida a la excelencia y al servicio.

Acerca del homenajeado

Graduado como Ingeniero Civil en la Universidad de Louisiana (LSU) en 1963, y con estudios de posgrado en concreto preesforzado en París, Francia, el Ing. Bickford Bouscayrol ha sido pionero en la implementación del concreto pretensado y prefabricado en el país desde 1964. En 1970 fue socio fundador de Consulta, empresa que dio origen al grupo PRECON, con el cual impulsó la integración de distintas áreas de desarrollo industrial, como productos de concreto, prefabricados y acero liviano a través de la empresa Monolit.

Además, ha sido socio fundador del Grupo Tritech, con presencia regional en México, Centroamérica, Colombia y el Caribe; y participó en la creación de Arrend Holdings en 1995, También se ha desempeñado como socio y director en el sector agroindustrial, específicamente en el ingenio Tululá.

En el ámbito social y educativo, el Ing. Bickford Bouscayrol ha contribuido de forma activa como presidente de APDE por más de una década, y actualmente continúa como miembro de su junta directiva. Fue también fundador y presidente del Instituto para la Colaboración de la Educación en la Familia (ICEF) y actualmente integra el cuerpo fiduciario de la Universidad del Istmo (UNIS).