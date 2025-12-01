Iluminando la ciudad con magia navideña

Esta emblemática plaza de la zona 13 capitalina se convierte una vez más en el corazón del programa Alumbrados EEGSA con más de 100 estructuras nuevas, entre ellas:

El Árbol Nevado de Santa, pieza monumental de 17 metros de altura, decorada con esferas que encierran pequeños mundos nevados.

Santa Claus semi monumental de 8 metros.

Figuras volumétricas, entre 5 y 8 metros, como la esfera del muñeco de nieve, esfera del árbol dorado, esfera de pingüinos, esfera del Cascanueces y pinos nevados.

La inauguración en Plaza Berlín será con un espectáculo que incluye show de Santa, fuegos artificiales y música en vivo a cargo del grupo Barrilete. El evento se transmitirá en vivo por TikTok, Facebook, Instagram y YouTube de EEGSA. Este 2025, EEGSA amplía las fechas del show de pirotecnia, los sábados 13, 20 y 27 de diciembre a las 7:00 de la noche.

“Por quinto año consecutivo EEGSA lanza sus Alumbrados EEGSA en diez puntos distribuidos en su área de cobertura en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez. A lo largo del tiempo hemos entregado a los guatemaltecos más de 750 estructuras, que son artesanales, llenas de color para que ilumine la Navidad de día y de noche”, expresó Ivette Zambrano, subgerente de Comunicación y Relaciones de EEGSA.

Desde 2021, Alumbrados EEGSA se han convertido en una de las tradiciones más esperadas por miles de familias guatemaltecas, inspirados en los más de 55 años de historia de los alumbrados de Grupo EPM en Medellín, Colombia.

“Como todos los años, EEGSA se ha preparado con diferentes elementos y sistemas de seguridad para que los guatemaltecos puedan disfrutar del evento en armonía, en orden y sobre todo en paz y tranquilidad. Todos los diferentes alumbrados van a estar disponibles hasta el 11 de enero del 2026, para así, tener más tiempo de visitar los parques totalmente iluminados de 5:30 de la tarde hasta las 10:00 de la noche”, detalló Victoria Balcárcel, Jefe de la Unidad de Gestión Social de EEGSA.

Esta iniciativa es financiada al 100 % por EEGSA, tanto su fabricación como el consumo de energía eléctrica, pues representa un regalo para las comunidades dentro de su área de cobertura. Con una inversión cercana a los Q20 millones, ha impactado a más de 5 millones de personas en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez. En total, se han elaborado más de 750 figuras iluminan la temporada navideña.

Los alumbrados destacan por una propuesta artística única en Guatemala: estructuras metálicas moldeadas, empapeladas e iluminadas, que sorprende a niños, jóvenes y adultos con su creatividad, detalle y tamaño.

Además, el proyecto genera más de 100 empleos directos e indirectos, entre instaladores, electricistas, artesanas, herreros y vendedores, fortaleciendo la economía local.