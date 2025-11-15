Impulsa el aprendizaje tecnológico y financiero

Para oficializar la clausura del programa, se hizo entrega de un diploma de participación a las instituciones educativas, como muestra de agradecimiento por su dedicación y entusiasmo en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.

De acuerdo con la UNESCO, en Guatemala menos del 30% de los estudiantes tienen acceso regular a herramientas tecnológicas en sus centros educativos, lo que representa una importante brecha en el aprendizaje digital. Por tal razón, la institución financiera puso en marcha esta iniciativa, con el propósito de fortalecer la educación integral a través del desarrollo de habilidades tecnológicas y financieras en la niñez y juventud guatemalteca.

"En Banco Industrial creemos que el desarrollo de Guatemala comienza con la educación. Con programas como 1bot abrimos puertas para que más niños y jóvenes aprendan tecnología, finanzas y valores que les permitirán transformar su entorno", expresó María José Paiz, representante de Banco Industrial.

La propuesta educativa incluyó experiencias en robótica e impresión 3D, áreas que estimulan la creatividad y el pensamiento lógico, y que acercan a los estudiantes a la innovación de forma lúdica y significativa.

Un ejemplo fue la Copa STEEAM una experiencia que llevó la emoción del aprendizaje al terreno de juego, donde la tecnología y el trabajo en equipo se unieron para encender la creatividad de los jóvenes con un torneo de fútbol con robots en el que los alumnos diseñaron, ensamblaron y programaron sus propios equipos para competir.

Además, 64 establecimientos educativos y más de 120 docentes en 16 departamentos fueron parte del proceso de formación, recibiendo herramientas pedagógicas para guiar a los estudiantes, fortaleciendo su capacidad de enseñanza para los retos del siglo XXI.

De esta forma, Banco Industrial reafirma su compromiso con el desarrollo de las comunidades, impulsando la educación, la innovación y la inclusión tecnológica como pilares esenciales para la prosperidad del país.