Impulsa el crecimiento sostenible con su Plan Estratégico Sostenible

El banco reafirma su compromiso con el desarrollo responsable y la prosperidad sostenible de Guatemala y la región, mediante la implementación del renovado Plan Estratégico Sostenible del Banco, que presenta una redefinición de objetivos que propone mayor enfoque con el fin de acelerar los impactos en las áreas de mayor influencia y aporte a los temas materiales de los grupos de interés.

Los temas abordados incluyeron la inclusión y educación financiera mediante la innovación tecnológica, productos digitales como Zigi, la ampliación de puntos de servicio, a través de agentes bancarios de Banco Industrial, y el impulso al sector MiPyME, reflejando cómo la sostenibilidad forma parte de cada pilar estratégico del banco y su modelo de negocio.

“En Banco Industrial la sostenibilidad no es un objetivo aislado, sino un principio inmerso en nuestra estrategia. Nuestra Política de Sostenibilidad refleja la manera en que generamos valor compartido: impulsando la prosperidad económica, fortaleciendo el tejido social, usando responsablemente los recursos naturales”, expresó el Ing. Andrés Mayén, Gerente de ESG.

Los pilares

1. Capital Social: Promueve el desarrollo y bienestar de las personas y las comunidades con temas enfocados en salud y educación financiera, ecosistema digital, desarrollo comunitario, desarrollo y atracción del talento humano, y estrategia centrada en el cliente.

2. Capital Natural: Incorpora la responsabilidad ambiental en las operaciones y decisiones financieras del banco, abordando riesgos ambientales, sociales y climáticos, fomentando inversiones y oportunidades sostenibles, y promoviendo la eficiencia ambiental.

3. Capital Corporativo: Fortalece la gobernanza ética y responsable del banco, incluyendo gestión de riesgos financieros y no financieros, ciberseguridad y abastecimiento responsable, pilares que garantizan la transparencia, la confianza y la solidez institucional.

Con esta política y el Plan Estratégico Sostenible 2025–2028, Banco Industrial reafirma su liderazgo como una institución financiera comprometida con el progreso económico, el bienestar social y la protección ambiental, avanzando juntos, siempre hacia adelante.