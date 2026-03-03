Impulsa el fortalecimiento agrícola en Alta Verapaz

La graduación de esta segunda promoción representa un avance en la consolidación de un modelo de acompañamiento que busca fortalecer la producción agrícola, mejorar la estabilidad de las familias rurales y contribuir al desarrollo del agro guatemalteco mediante soluciones prácticas y sostenibles.

Desde 2024, el programa impulsa iniciativas que acompañan a las comunidades rurales con soluciones diseñadas a partir de las condiciones del territorio. La primera promoción del programa estuvo conformada por 103 agricultores y continúa consolidándose como un modelo de acompañamiento progresivo en la región.

María José Paiz, Gerente General de Fundación Bi. Foto Prensa Libre: Cortesía

La agricultura es uno de los motores más importantes de la economía guatemalteca y una actividad clave para el desarrollo nacional. En departamentos como Alta Verapaz, donde se produce entre el 15% y 18% del café del país, fortalecer las capacidades productivas de los agricultores resulta fundamental para el desarrollo del territorio.

“El fortalecimiento del sector agrícola es clave para la generación de oportunidades económicas en las áreas rurales. Conexión Raíz refleja nuestra visión de acompañar a los productores con herramientas técnicas y financieras que les permitan mejorar su productividad y ampliar su acceso a nuevos mercados, con una proyección sostenible”, manifestó María José Paiz, Gerente General de Fundación Bi.

Un programa con visión de largo plazo

Conexión Raíz es una iniciativa desarrollada por Fundación Bi en alianza con Sarape Social, que se ejecuta en coordinación con gobiernos locales, organizaciones comunitarias y liderazgos territoriales.

Su objetivo es fortalecer las capacidades técnicas y financieras de pequeños productores, promoviendo modelos productivos que cuiden la tierra, mejoren los resultados de la producción agrícola y avanzar hacia una mayor estabilidad económica.

“El agro es fundamental para el desarrollo de Guatemala. La generación de capacidades con enfoque en mercados potenciales brinda oportunidades concretas que mejorarán la vida de las y los productores, respetando siempre su valioso conocimiento generacional y alineado a las necesidades actuales de los mercados”, señaló Milagros Polanco, Directora General de Centroamérica y Caribe de Sarape.

La innovación del modelo Conexión Raíz radica en que no se limita a la capacitación técnica, sino que vincula el conocimiento con nuevas oportunidades de ingreso. El programa abre puertas a nuevos mercados a través de la diversificación productiva, el fortalecimiento organizativo y la asociatividad, así como la transformación de las cosechas para generar valor agregado desde el territorio.

Pilares del programa

Educación financiera

Transformación productiva con enfoque en mercados

Asociatividad y cohesión comunitaria

Innovación y pensamiento estratégico

“En Sarape en conjunto con la comunidad y Fundación Bi, hemos comprobado que tener procesos permanentes de monitoreo, evaluación y aprendizaje basados en creatividad aplicada resultan fundamentales para la apropiación del conocimiento. Esto reafirma todo el potencial que existe en las personas y los territorios, sumado a las oportunidades que tiene el agro en el país”, finalizó Polanco.