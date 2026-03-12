Impulsa la transición energética con proyectos solares de gran escala

El Complejo Comercial El Frutal fue el punto de partida de esta visión. Desde 2021, con la habilitación de la primera fase de la planta solar ha producido más de 500,000 kW/h anualmente, y en 2023 se completó la segunda fase con un total de 3,200 paneles solares, capaces de generar, aproximadamente, 0.4 megas de energía mensual.

En la actualidad, el 30% de la energía utilizada en el complejo proviene de esta fuente limpia, reduciendo significativamente la dependencia de combustibles fósiles.

De esta manera, la estrategia se extendió a proyectos como Entre Valles y Solana de Entre Valles, donde la energía solar se destina a áreas comunes, optimizando recursos y reforzando el compromiso ambiental de la empresa.

Grupo Rosul inicia otro proyecto con una nueva planta solar con más de 13 mil paneles solares, con una capacidad de producción superior a los 5 megavatios mensuales, lo que equivale aproximadamente a una producción de más de 45 millones de kW/h al año. La próxima planta generadora de energía solar funcionará en el proyecto Multinova II, la cual tendrá una capacidad de entre 4 y 5 megavatios.

La inversión destinada a estos proyectos estimada en un monto aproximado de USD$4.6 millones, refleja el compromiso de Grupo Rosul con la sostenibilidad y la innovación. La empresa reconoce que Guatemala enfrenta un escenario de creciente demanda eléctrica y limitada oferta, lo que podría obligar al país a importar energía o recurrir a racionamientos.

En este contexto, la apuesta por energías renovables no solo representa un beneficio ambiental, sino también una estrategia corporativa que asegura competitividad y resiliencia a largo plazo.

Mientras que el carbón y el búnker dependen de recursos finitos y contaminantes, la energía solar es inagotable y limpia. Con cada panel instalado, Grupo Rosul contribuye a reducir la huella de carbono y a construir un futuro energético más sostenible para Guatemala.