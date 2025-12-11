Impulsa talento tecnológico con diez becas completas

La iniciativa busca potenciar el talento nacional y abrir oportunidades reales dentro de la economía digital global. El programa les brinda una ruta clara hacia empleos bien remunerados y representa una oportunidad transformadora con impacto directo en sus familias y en las comunidades de donde provienen.

Campuslands es un modelo educativo innovador que entrena a estudiantes durante 10 meses en áreas como programación, desarrollo web, lógica computacional y metodologías colaborativas.

Su enfoque se basa en preparar perfiles altamente competitivos para un sector tecnológico que continúa creciendo y que demanda profesionales mejor capacitados cada año.

“Como Fundación Bi hicimos una alianza con Campuslands que puede transformar la vida de estos diez jóvenes, no solo dándoles educación en un tema tan relevante hoy en día, sino que más importante los ingresos que ellos pueden generar post a ver terminado estos diez meses de formación. Para nosotros, poder transformar la vida de estos jóvenes, las de sus familias y sus comunidades, es de suma importancia”, comentó María José Paiz, gerente general de Fundación Bi.

El proceso de selección se desarrolló en tres instituciones: Villa de las Niñas, Villa de los Niños y Esperanza Juvenil, donde se identificó a participantes con disciplina, vocación y un alto potencial para destacar en carreras tecnológicas.

Con esta alianza, Fundación Bi reafirma su compromiso con la educación y el acompañamiento a jóvenes que buscan desarrollarse en sectores profesionales de alta demanda. Este esfuerzo forma parte de la visión institucional de impulsar el talento guatemalteco y contribuir al crecimiento económico del país a través de oportunidades reales de formación y empleo.