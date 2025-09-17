Impulsan el consumo sostenible en Guatemala

Con el respaldo de Prensa Libre y Guatevisión como media partners, la campaña evoluciona tras el éxito de 2024, cuando más de 70 comercios se sumaron y se alcanzó a más de 500 mil personas en redes sociales. Este año, el enfoque es más cercano y práctico, destacando cómo nuestras decisiones cotidianas generan un impacto real en el entorno.

Con esta iniciativa, BAC reafirma su propósito de reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades que sirve, alineando su modelo de negocio con una visión de triple valor: económico, social y ambiental. El Mes de las Acciones Positivas es más que una campaña: es una invitación abierta a comercios, familias y ciudadanos para sumarse #PorAccionesQueSuman.

“Este segundo año del Mes de las Acciones Positivas buscamos ampliar nuestra contribución hacia una Guatemala más sostenible, con el apoyo de valiosos socios comerciales. Es un llamado a transformar hábitos en oportunidades para crear un entorno más próspero y sostenible; desde la compra de productos para el hogar, opciones de movilidad sostenible, hasta turismo consciente. En BAC creemos en el poder de las acciones cotidianas. Cada decisión suma para generar triple valor: económico, social y ambiental; construyendo juntos una Guatemala más prospera para todos”, afirmó Eric Campos, Presidente Ejecutivo de BAC Guatemala.

La propuesta se desarrolla en torno a tres ejes principales:

En el ámbito del hogar, BAC se ha aliado con comercios como Vivendo, Max, Novex y Sears, que ofrecerán productos con tecnología eficiente: electrodomésticos de bajo consumo, luminarias LED y sistemas de filtración de agua. Esta apuesta cobra relevancia si se considera que el 15 %–20 % del consumo energético en América Latina ocurre en el sector residencial, y que el 72 % de los consumidores de la región ya muestran preferencia por productos que ahorren energía. Según la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la adopción de medidas de eficiencia energética en los hogares podría generar un ahorro de hasta 30 GW de energía eléctrica al 2030, equivalente al consumo de 20 millones de hogares.