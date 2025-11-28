Impulsan el talento femenino en la industria de los videojuegos

El proyecto tiene como objetivo seleccionar a 30 participantes que recibirán formación intensiva en desarrollo de videojuegos y emprendimiento. Las seleccionadas contarán con capacitación técnica y mentoría especializada, desarrollarán prototipos de videojuegos y tendrán la oportunidad de concursar por capital semilla de hasta 20 mil euros para impulsar sus propios emprendimientos en la industria.

Esta iniciativa en Centroamérica busca fortalecer las capacidades de mujeres jóvenes interesadas en la industria de los videojuegos.

“El propósito de UVG es transformar la vida de las personas a través de ciencia, tecnología y educación. Este programa refleja nuestro compromiso con la inclusión y el desarrollo del talento femenin0 en áreas tecnológicas. Creemos que estas jóvenes podrán liderar proyectos innovadores que transformen la industria de los videojuegos en la región”, el Lic. Roberto Moreno, rector de la UVG.

El programa se desarrollará en dos fases:

Formación (2026): las participantes cursarán un diplomado que combina actividades en línea y tres bootcamps presenciales. Incubación (2027): los cinco proyectos más destacados recibirán acompañamiento técnico y empresarial, así como seguimiento para consolidar sus emprendimientos.

"Desde el Centro Cultural de España en Guatemala. que forma parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), promovemos iniciativas que fortalecen el liderazgo tecnológico de las mujeres en Centroamérica, trabajando en la intersección entre género y tecnología. Este proyecto incide en una industria emergente desde una perspectiva de género, con el propósito de abrir espacios de innovación participación y desarrollo económico para mujeres en el sector digital", señaló Eva Bañuelos, directora del Centro Cultural de España en Guatemala.

Esta convocatoria está dirigida a mujeres de entre 20 y 35 años de Guatemala, El Salvador y Honduras, con estudios universitarios en curso o finalizados en áreas afines al desarrollo de videojuegos. No se requiere de experiencia previa, y se valorará la motivación e interés en aprender sobre desarrollo de videojuegos, liderazgo creativo y emprendimiento tecnológico.

“Con esta iniciativa buscamos abrir nuevas oportunidades para mujeres jóvenes en la industria tecnológica y fomentar la innovación en videojuegos en Centroamérica", resaltó la Ingeniera Alhvi Balcárcel, Coordinadora del proyecto Mujeres Creando Videojuegos en UVG.

El cierre de la convocatoria será el 10 de diciembre, y el programa iniciará en enero de 2026. Las interesadas pueden postularse completando el formulario en línea en: https://mujerescreandovideojuegos.com.