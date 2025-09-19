Impulsan la movilidad eléctrica en el país

Durante la actividad, los expertos de la marca Christian Feucht, Gerente de Postventa; Marco García, Jefe de Taller; y Gustavo Monzón, Capitán de Técnicos, compartieron cómo la movilidad eléctrica ha transformado el diseño y el mantenimiento automotriz, además de los retos y oportunidades que implica su adopción en Guatemala.

Porsche Guatemala y Grupo Los Tres, implementa iniciativas clave para adaptarse al avance de la electromovilidad en el país. Estas incluyen una alianza estratégica con Electron Power para expandir la infraestructura de carga, así como la organización de un foro abierto con motivo del Día Mundial del Vehículo Eléctrico que aborda las implicaciones en el sector automotriz.

“Para nosotros es fundamental acercar estos temas a las nuevas generaciones que pronto estarán liderando distintas áreas profesionales. Además, enseñarles el camino que estamos formando para poder ofrecer a nuestros clientes para disfrutar de una movilidad más extensa y eficiente. Este tipo de iniciativas nos permite transmitir la visión de la marca y el impacto positivo que puede tener esta tecnología en Guatemala”, señaló Christian Feucht, Gerente de Postventa de Porsche Guatemala.

En el encuentro se expuso la estrategia de Porsche en materia de movilidad sostenible y los proyectos implementados en el país, entre ellos la instalación de estaciones de carga y el establecimiento de alianzas con empresas que ofrecen este servicio, lo que brinda a los clientes mayor autonomía y confianza al elegir modelos eléctricos.

Alianza estratégica

Porsche Guatemala formalizó la alianza estratégica con Electron Power, empresa guatemalteca dedicada a la operación de puntos de carga eléctrica, con el objetivo de ampliar la infraestructura disponible en el país. Actualmente, esta red cuenta con 26 estaciones públicas, incluidas 3 de carga rápida de 120 kW.

Los puntos de carga a los que clientes Porsche tendrán acceso son: Universidad del Valle, Cámara de la Construcción, Autódromo, Futeca zona 14, Futeca San Cristóbal, Cemaco, Cayalá, Kapé Paulinos, Decima Plaza, Metro 15, Design Center, Plaza Madero, Metroplaza Jutiapa, Plaza Américas (cargador rápido de 120kW), Interplaza Xela (cargador rápido de 120kW), Interplaza Escuintla (cargador rápido de 120kW), Metronorte, Metrosur, Metroplaza Santa Rosalía, Metroplaza Mundo Maya, Metroplaza Retalhuleu, Metroplaza 4 caminos, Metroplaza 4 villalobos, Metroplaza Poptún, Interplaza Chimaltenango y Metroplaza Morales Izabal.

Dicha infraestructura se complementa con los 20 cargadores instalados a través del programa Porsche Destination Charging, ubicados en centros comerciales, restaurantes, complejos deportivos y hoteles, tanto en la capital como en el interior. En conjunto, suman 46 puntos de carga.

De acuerdo con el informe más reciente de la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala (AMEGUA), presentado en julio de 2025, la adquisición de vehículos eléctricos creció un 80.85% en comparación con el mismo mes de 2024. Esta tendencia refleja la creciente aceptación del público y motiva a las empresas a ofrecer más y mejores opciones en este segmento.