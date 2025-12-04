Impulsando el aprendizaje y futuro de jóvenes guatemaltecos

Esta iniciativa forma parte de los proyectos realizados por Proevent, una entidad con alto compromiso con la sostenibilidad y que habilita proyectos prácticos para estudiantes de La Escuela Taller de la Municipalidad de Guatemala, un centro de formación integral que ofrece capacitación gratuita a jóvenes en diversos oficios técnicos, tales como carpintería, herrería, electricidad y robótica, bajo el modelo de aprendizaje “Aprender – Haciendo”.

En este caso, brindará a los jóvenes diseños, materiales, herramientas y la oportunidad de participar en un proyecto real funcionando como tesis de graduación para obtener su título técnico.

“En Bam, continuamos promoviendo desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, este tipo de actividades buscan apoyar el desarrollo de los jóvenes quienes, por medio del aprendizaje de distintos oficios, buscan sumarse con más conocimientos para aportar al desarrollo de un mejor país. Al mismo tiempo se crean espacios familiares en donde los guatemaltecos puedan disfrutar de la navidad”, expresó Carlos Prado, Gerente de Marca de Bam.

Navidad Encantada está abierto al público hasta el 21 de diciembre con un costo de entrada simbólico de Q5. Estará estructurado en doce sectores y tres categorías: Caminata, Interactiva y Market.

Además, se contará con un stand de Santa para que las familias puedan tomarse fotografías y que los niños puedan entregarle sus cartas de regalo. Otras actividades que realizarán durante todo el evento son: observación astronómica, fogatas familiares para preparar galletas, concurso de suéter navideño, noche de mascotas con vestimenta navideña y noche de trajes navideños. Bam, por medio de esta actividad, busca unir a las familias y al mismo tiempo brindar más oportunidades de desarrollo a jóvenes en Guatemala para una sociedad más sostenible.