Impulsando el desarrollo económico de Guatemala y la Región

Lo que inició con una visión de futuro, hoy es una realidad en proceso de crecimiento rápido: un hub logístico de clase mundial que impulsa la economía de Guatemala y la Región.

En marzo 2024, se inauguró oficialmente Zona Libre Quetzal, parque industrial bajo la modalidad de Zona de Desarrollo Económico Especial Pública (ZDEEP), ubicado en el Km. 98, San José, Escuintla, Guatemala; a 2 km del Puerto Quetzal, el principal puerto en el océano pacifico de Guatemala y la Región.

“Creemos en Guatemala, y una forma de demostrarlo es generando condiciones competitivas para atraer nuevas inversiones, nacionales e internacionales”, afirma Andrés Sandoval, Gerente General de Zona Libre Quetzal.

Zona Libre Quetzal está beneficiando a las empresas a reducir costos logísticos y de producción y optimizar sus procesos de importación y exportación. A esto se suman los beneficios fiscales y aduanales que ofrece el régimen ZDEEP, incentivos de la Ley de Zolic (que promueve la competitividad para las exportaciones al mundo, máxime ahora con la relocalización de empresas -nearshoring-). Aduana interna de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), funcionando los 7 días de la semana e infraestructura futurista con un enfoque integral para la competitividad global, los cuales son elementos clave para atraer a más empresas para competir en el mundo.

“Entendemos las necesidades del país y del mundo, estamos convencidos de que una de las formas más efectivas de reducir la migración, es fomentar la atracción de inversiones, creación de empleos y oportunidades para el desarrollo económico local en el interior del país”, agrega Edgar Sandoval, Presidente de Junta Directiva.

Para fábricas y empresas de almacenamiento, a la fecha, se han construido más de 30 mil metros cuadrados de infraestructura de naves industriales a la medida para cada necesidad “built to suit”, para operar con eficiencia, cumpliendo sus requerimientos específicos para competir en el mundo.

La ampliación está en proceso para tener en junio 45 mil metros cuadrados construidos, como parte de los planes de diversificación y necesidades expuestas por clientes, se encuentran en proceso de construcción áreas para granos básicos y combustibles, y miles de metros cuadrados adicionales de naves industriales.

“Zona Libre Quetzal genera miles de empleos en San José, Escuintla, acercando a las personas a sus lugares de trabajo y residencia, fortaleciendo así la unión familiar y mejorando las oportunidades de desarrollo en la región”, añadió Andrés Sandoval, Gerente General de Zona Libre Quetzal.

Zona Libre Quetzal continúa con planes de expansión y mantiene en curso negociaciones con nuevas empresas nacionales e internacionales interesadas en sumarse a este ecosistema de crecimiento, innovación y competitividad mundial. Un total de 1,100,000 metros cuadrados para instalar empresas de clase mundial.