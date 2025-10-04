Impulsando el liderazgo corporativo y la gestión de intangibles

El evento realizado por Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership, CMI, Corporación Multi Inversiones y la firma internacional PIZZOLANTE, se consolida como un congreso clave para entender cómo las empresas pueden gestionar sus intangibles de forma integrada, fortalecer su reputación, mitigar riesgos reputacionales, comunicar con propósito y anticiparse a los retos de una nueva era empresarial.

La Conferencia ofreció una agenda dinámica y participativa que incluyó ponencias inspiradoras, paneles de expertos y espacios de networking de alto nivel, en los que se compartieron casos reales de transformación empresarial, estrategias de gestión de riesgos reputacionales y nuevas formas de conectar con los grupos de interés desde la coherencia, el propósito y la confianza.

“Realizar este evento en Guatemala representa un paso clave en nuestra misión de extender el conocimiento y la formación para ayudar a profesionalizar la gestión de intangibles en Iberoamérica. Es una oportunidad única para fortalecer alianzas, compartir conocimiento y acompañar a las empresas en su camino hacia el liderazgo reputacional y la excelencia corporativa”, manifestó Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership.

Además, en el marco del evento, Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership realizó el lanzamiento regional de la décima edición de Approaching the Future 2025, un informe que identifica las tendencias en reputación e intangibles de mayor prioridad estratégica y aquellos a los que se dedica mayores recursos e inversión.

“En CMI estamos convencidos de que nuestra reputación es la consecuencia natural de vivir, todos los días y en cada acción, nuestro propósito: generar con calidez familiar oportunidades que cambian vidas. Como empresa familiar, sabemos que vivir nuestro propósito, cultura y valores es la base para seguir construyendo el legado de nuestro fundador, generando un impacto positivo en nuestros stakeholders y en las comunidades donde operamos”, indicó José González-Campo, Director Senior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMI

González también agregó que “La sostenibilidad, la comunicación responsable y el compromiso ético son pilares fundamentales para crear valor duradero. Este encuentro, y los espacios de diálogo como este, nos reafirman que para las organizaciones el cómo es tan importante como el qué: que la gestión responsable e intencionada de los intangibles es clave para construir confianza, y que para la Dirección estos aspectos deben ser considerados como prioridades estratégicas”.

Finalmente, Ítalo Pizzolante, Socio Fundador de PIZZOLANTE y embajador de Corporate Excellence para Centroamérica y el Caribe: “El Reputation Day Guatemala reafirma nuestra convicción de que la reputación no es un fin en sí mismo, sino un resultado de hacer las cosas bien, con propósito y coherencia. A través de nuestra Cátedra Itinerante apostamos por estos espacios de intercambio de conocimiento, experiencias y mejores prácticas, que incentivan un liderazgo empresarial capaz de construir confianza y generar valor sostenible para la sociedad”.