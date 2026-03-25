Impulsando la empleabilidad juvenil en Guatemala

Como parte de un compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de los trabajadores guatemaltecos, Bantrab se integra como empresa miembro de la red GAN, comprometiéndose a ofrecer oportunidades de prácticas profesionales, acompañadas de procesos de formación, supervisión y evaluación que permitan a los participantes desarrollar competencias en entornos reales de trabajo.

“En Bantrab creemos en el valor de las personas y su trabajo. Nuestro propósito es su bienestar y su futuro. Apostar por el talento joven es apostar por ese futuro: formar, acompañar y generar oportunidades que transforman vidas”, manifestó José Antonio Roca, Gerente General de Bantrab.

Por su parte, GAN Guatemala promoverá la vinculación de candidatos a través de instituciones educativas y velará por la calidad y pertinencia de los programas, asegurando que estos estén alineados con la formación académica de los jóvenes.

Este convenio refleja la visión de Bantrab de contribuir activamente al desarrollo del talento nacional, impulsando iniciativas que conecten el potencial de los jóvenes con oportunidades reales de crecimiento.