Inauguran el centro de operaciones del segundo satélite guatemalteco

El Centro de Operaciones Satelitales de UVG, es una estación terrestre desarrollada por estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica, Electrónica, Mecánica y Computación, para establecer comunicación con el satélite en órbita baja. La plataforma cuenta con antenas direccionales montadas sobre una estructura metálica fija, instalada en el Centro de Innovación y Tecnología CIT del campus central de UVG. Desde esta estación se recibirá la telemetría del satélite y se enviarán los comandos necesarios para su operación.

Este nuevo espacio representa un avance significativo respecto a la infraestructura utilizada para la operación del QUETZAL-1. Incorpora un sistema de comunicación inalámbrica conectado a la antena instalada en el techo del Centro de Innovación y Tecnología (CIT), así como un tablero electrónico que permitirá visualizar en tiempo real los datos transmitidos por el satélite.

Esta infraestructura permitirá recibir datos de otros satélites que operen en la misma frecuencia, ampliando las capacidades del país para futuros desarrollos satelitales, ya sea impulsados por UVG o en colaboración con instituciones nacionales o internacionales.

Al igual que con el QUETZAL-1, la información generada por la misión será de acceso abierto al público, reafirmando el compromiso institucional con la ciencia abierta y el desarrollo tecnológico de Guatemala. El proyecto se sustenta en tres pilares fundamentales: el impulso a las carreras STEM, la formación práctica de estudiantes y la generación de conocimiento aplicado. Los más de 80 mil paquetes de datos transmitidos por el primer satélite guatemalteco pueden consultarse en el sitio oficial del proyecto: https://uvg.edu.gt/cubesat.

Como parte de su componente educativo, estudiantes de distintos colegios y centros educativos aprenderán a construir sus propias antenas para recibir datos del satélite en tiempo real, estableciendo un vínculo directo entre las aulas y el espacio exterior.

La inauguración del Centro de Operaciones Satelitales consolida a UVG como referente regional en investigación aeroespacial y fortalece las capacidades nacionales en ingeniería, innovación y formación de talento especializado. Este avance reafirma el compromiso institucional de promover proyectos científicos de alto impacto que contribuyan al posicionamiento de Guatemala en el ámbito espacial.