Inauguran su tienda 125 para acercar sus productos a más familias

Esta nueva ubicación refleja el propósito de generar prosperidad incluyente, brindando acceso a soluciones financieras y productos de tecnología y hogar en un solo lugar, para las familias residentes en las zonas 5, 16, 17 y otros sectores del área norte de la ciudad y municipios aledaños.

La nueva Tienda Elektra con un área de 400 metros cuadrados, contará con una atractiva oferta de productos nuevos a precios irresistibles, brindando más oportunidades para que los clientes accedan a artículos de calidad, además, de las facilidades de financiamiento de “Préstamo Sin Peros” de Banco Azteca, permitiendo a los clientes comprar de manera rápida, sencilla y con opciones adaptadas a sus necesidades.

“Elegimos está ubicación porque Plaza Minuto es un área de paso con múltiples servicios para los vecinos que a diario transitan para salir o entrar a la zona norte de la ciudad, y la cercanía con nuestro centro de distribución nos permite ofrecer precios únicos a nuestros clientes. El crecimiento constante del área urbana hace necesario que como unidades de negocio busquemos ese acercamiento”, comentó Carlos García, Director de Expansión de Grupo Salinas Guatemala.

En la nueva tienda se incorpora la opción de servicio “Pick Up”, para que los clientes puedan realizar sus compras en línea y recoger sus productos sin bajarse de su vehículo. Por su parte, Banco Azteca traslada su agencia de zona 5 capital a este nuevo punto estratégico, donde continuará ofreciendo diversos servicios financieros.

Con esta apertura, Tiendas Elektra y Banco Azteca reafirman su propósito de generar oportunidades que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas, promoviendo la inclusión financiera y el acceso a bienes y servicios a más familias en el país.

“Tienda Elektra Calzada La Paz es el lugar perfecto para que los guatemaltecos encuentren productos de la mejor calidad con precios que no encontrarán en ningún otro lugar. Se mantiene activa nuestra campaña comercial “Fanáticos de las Promos” ahora que se vive el mundial y que estamos próximos a celebrar a papá, así que los invitamos para que nos visiten ya que es una buena oportunidad para sorprender a los héroes del hogar, ya que contamos con promociones y descuentos de temporada”, expresó, Rosa María Castañeda, Directora de Mercadeo.

Como parte de la celebración de apertura, los visitantes podrán disfrutar de promociones especiales, con el objetivo de satisfacer a los clientes con productos de última generación y formatos innovadores para mejorar la experiencia del cliente en los puntos de compra.