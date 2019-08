Incubadoras de Negocios de Latinoamérica y el Caribe se reunirán en Antigua Guatemala

David Martínez, director ejecutivo de FundaSistemas; Jessica Rochmann, directora administrativa financiera; y Luis Quintero, organizadores del Encuentro de Incubadoras.Foto Norvin Mendoza

De los emprendimientos 9 de cada 10 no logran superar los primero tres años de vida, es por eso que las incubadoras de negocios se crean con el gran reto de reducir estos altos índices de fracaso de las nuevas empresas.

Los tres anteriores encuentros se realizaron en Montevideo, Uruguay, Córdoba, Argentina, Valparaíso y Viña del Mar en Chile, y se realizan con la idea de dinamizar y profundizar este segmento de la economía.

En este evento se presentarán 13 paneles y conferencias, que serán impartidas por 11 expositores internacionales y 16 locales, que interactuaran con los asistentes buscando compartir experiencias y criterios.

Como Keynote speaker del evento será la señora Morgan Simon, reconocida conferencista internacional y autora del libro: Real Impact: The New Economics of Social Change. El costo para acceder a este evento es de 160 dólares, que incluye los almuerzos de los dos días y los refrigerios.