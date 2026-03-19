Inicia operaciones ofreciendo liquidez rápida y segura
RESUELVE es la nueva financiera digital guatemalteca que inicia operaciones con préstamos de corto plazo con aprobación en menos de 60 minutos, hasta Q2 mil.
A diferencia de modelos tradicionales que implican trámites extensos o procesos presenciales, RESUELVE integra verificación digital, contrato electrónico y confirmación inmediata de desembolso, garantizando seguridad y eficiencia.
La nueva financiera está orientada a personas económicamente activas que buscan liquidez inmediata sin procesos complicados. Su modelo combina tecnología, procesos claros y atención directa para brindar liquidez rápida y segura a personas económicamente activas.
“La liquidez no siempre responde a una necesidad crítica. Muchas veces responde a una decisión. Creamos una financiera para personas que trabajan, producen y avanzan. Nuestro enfoque es brindar acceso rápido a capital de corto plazo, con orden, claridad y responsabilidad”, señaló Javier Vicente, presidente de RESUELVE.
RESUELVE está diseñado para:
- Personas con actividad económica comprobable.
- Proceso 100% digital.
- Requisitos transparentes.
- Respuesta rápida y estructurada.
“Buscamos dignificar el acceso al crédito de corto plazo. No se trata de supervivencia financiera, sino de liquidez estratégica para seguir avanzando”, agregó Vicente.
La empresa operará oficialmente desde el pasado 4 de marzo de 2026 en Guatemala, con una estrategia digital enfocada en WhatsApp como canal principal de atención, y proyecta consolidarse como una alternativa ágil y confiable dentro del sector financiero digital del país.
Para más información pueden comunicarse al WhatsApp Business Resuelve: 3074 2069 o visitar las redes sociales en Instagram: resuelve_gt y Facebook: Resuelve.