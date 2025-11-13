Inicia una nueva era para la marca en Guatemala

El nuevo restaurante llamado Paseo zona 13 cuenta con dos niveles y una arquitectura moderna para aprovechar la iluminación natural, con amplios ventanales y materiales cálidos. Además, incluye áreas verdes, espacio Pet Friendly y una pérgola y plaza abierta que fomentan la convivencia al aire libre en un ambiente acogedor.

McDonald's Paseo Zona 13 tiene un horario de 6:00 a 23:00 horas y ofrece una amplia gama de iniciativas para la comodidad de sus invitados. Cuenta con servicio en el restaurante con capacidad para 246 personas, un eficiente AutoMac con doble carril para mayor agilidad, y el conveniente servicio de McDelivery disponible a través de la APP.

"Este es solo el comienzo de una nueva etapa para McDonald’s en el país. Queremos seguir innovando para que cada invitado viva una experiencia cómoda, moderna y llena de buenos momentos”, comentó Cecilia Búcaro, gerente de mercadeo de McDonald’s Guatemala.

Durante el acto de inauguración se realizó la entrega de un donativo de Q20 mil en especie a la 88 Compañía de Bomberos Voluntarios de Guatemala, esto como parte de su pilar “Conexión con la Comunidad”.

Características únicas

Cabina McDelivery y sistema de transporte (conveyor): esta es una solución innovadora que transporta los pedidos de una manera rápida y segura desde la cocina hasta otros puntos del restaurante, como la cabina de McDelivery, agilizando el servicio y ofreciendo una entrega más eficiente para los invitados.

McDonalandia: el área de juegos infantil inspirada en el círculo como símbolo de inclusión. Cuenta con mobiliario que puede moverse y tecnología segura para el desarrollo, fomentando el juego y la imaginación.

Energy bikes: posee dos bicicletas estáticas donde los invitados pueden pedalear para generar energía y cargar sus dispositivos electrónicos, combinando diversión con conciencia ecológica.

Diseño interior: cuenta con un ambiente acogedor hecho con materiales, colores y texturas cuidadosamente seleccionados. Asimismo, se integraron gráficos autoiluminados, que invitan a la comodidad y la conexión social.

McCafé con ventanilla exterior para disfrutar de los productos con mayor comodidad, especialmente para quienes visitan Avenida Las Américas los domingos.

Pérgola y plaza abierta: Para disfrutar al aire libre y convivir con la ciudad. El restaurante se integra de forma natural con el entorno, buscando convertirse en un punto de encuentro para pasar un buen momento en un ambiente moderno y acogedor.

Compromiso con la comunidad y el medio ambiente

Como parte del pilar “Empleo” este restaurante abrió más de 80 nuevas oportunidades laborales, principalmente para jóvenes que están iniciando su vida profesional, quienes se sumarán al equipo de más de 6 mil colaboradores que ya forman parte de McDonald’s en el país.

De acuerdo con su pilar “Medio Ambiente”, incorpora iniciativas como la recolección de agua de lluvia para riego, el uso de energía solar mediante paneles y la donación de un sistema de infiltración de agua de lluvia para apoyar la recarga del manto freático en la zona, reforzando su compromiso con el entorno.