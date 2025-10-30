Inician la construcción de un moderno edificio de clínicas médicas

Con esta ampliación, Hospital El Pilar ubicado en la zona 15 de la Ciudad de Guatemala, incrementará el número de clínicas de especialistas estratificado por niveles de atención, de tal forma que el paciente tenga todos los servicios al alcance, fortaleciendo su capacidad de atención y comodidad para pacientes y visitantes.

La etapa de planificación ha requerido 14 meses de trabajo riguroso, con el objetivo de crear un edificio inteligente que automatice procesos clave y agilice la gestión hospitalaria, la obra se estima finalice en el segundo semestre del 2027.

Adicionalmente, se garantiza la continuidad de los servicios hospitalarios durante la construcción, sin interrupciones ni afectaciones.

“El diseño y la planificación ha sido liderada por un equipo de profesionales, con el que hemos identificado los pilares fundamentales para su desarrollo, siendo estos; ampliar la oferta de clínicas médicas mejorando la experiencia del paciente, construir un edificio eficiente, innovador y sostenible, así como centralizar los servicios médicos, para eficientizar el tiempo de los usuarios”, manifestó el ingeniero Daniel Visa, Director Ejecutivo del Hospital El Pilar.

El nuevo edificio incorporará tecnología de vanguardia y soluciones sostenibles:

Sistema de tubos neumáticos para el envío rápido de información.

Software de gestión hospitalaria que optimiza tiempos y recursos.

Pisos vinílicos y medidas ecoeficientes que apuntan a una futura certificación como hospital verde.

Elevadores inteligentes.

Amplio parqueo para los visitantes y área exclusiva para parqueo de médicos.

“Asistimos a un acto histórico para el Hospital El Pilar, iniciamos la construcción del edificio más moderno de clínicas del país, que albergará distintas unidades de especialistas para que nuestros médicos puedan ofrecer los mejores diagnósticos y tratamientos a los pacientes de Guatemala y de la región que confían en nosotros. Si algo caracteriza al Hospital El Pilar es la constante innovación, hoy dejamos constancia de este esfuerzo de un Plan Maestro establecido desde hace varios años y que se ha venido cumpliendo a cabalidad. Estamos muy orgullosos de participar en este proyecto que marcará la diferencia en la atención de la salud privada de Guatemala”, indicó el doctor Federico Ranero Cabarrús, Director Médico del Hospital El Pilar.

Trayectoria y compromiso

Inaugurado el 12 de octubre de 1963, Hospital El Pilar ha sido sinónimo de innovación, vocación de servicio y progreso constante. Su lema, “Tú, nuestra razón de ser”, refleja el compromiso humano que guía cada decisión.

“Estamos emprendiendo uno de los proyectos más ambiciosos de nuestra historia: la construcción de un nuevo edificio destinado a clínicas especializadas en diversas áreas de la medicina. Nuestro objetivo, es crear un espacio integral que permita reunir a los mejores especialistas bajo un mismo techo, facilitando la colaboración entre ellos y proporcionando a nuestros pacientes un acceso más cómodo y directo a todos los servicios médicos que ofrecemos. Este edificio representa una mejora significativa en la calidad del cuidado que brindamos. Nuestro compromiso con la excelencia y el progreso continúa siendo nuestra prioridad”, afirmó Luis Presa, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Española de Beneficencia en Guatemala.

Hospital El Pilar cuenta con la acreditación hospitalaria internacional otorgada por el Consejo Canadiense de la Salud, siendo el único hospital en Guatemala con esta distinción, que lo posiciona entre los más prestigiosos a nivel mundial.