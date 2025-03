Inspiración que la hace volar y brillar ahora como cantante

Rybar nació con música en mi alma, a los 12 años escribió Gente, una canción que la cantante Elizabeth de Guatemala interpretó en un festival de la canción en Colombia. Siendo este el punto de partida para una trayectoria de éxitos. A los años viajó a Estados Unidos donde empezó a trabajar con grandes sellos musicales y se catapultó como una compositora para varios artistas.

“Empecé como cantautora, trabajé bajo el sello EMI Music donde hice letras para varios artistas en Nueva York (Estados Unidos), donde he vivido la mayor parte de mi vida. Mi plan era de compositora para canciones, películas y televisión, pero el plan de ser artista Diosito me lo dio hace dos años, me abrí a algo que me llevó a ser cantante y le damos para adelante”, manifestó.

Hace dos años le pasó algo muy profundo, cuando descubrió la música de la banda española Jarabe de Palo, su tema Escriban Más Canciones, le llegó al alma desde la letra, el sonido, la percusión y la voz de Pau Dondés. “En ese momento pasó algo espiritual, y me puse a bailar como loca; y me nació la idea de comunicarme con Pau, sin saber que ya había fallecido, luego me vino un pensamiento ‘usted tiene que estudiar toda la música de ellos’ y de repente me vino una visión en donde yo tenía que ser la cantante y que debía tener una banda con ese mismo sonido”, contó Karin.

Con forme avanzaba en el estudio de las canciones de Jarabe de Palo se dio cuenta que contaban con muchas similitudes con ella, la cantautora creció escuchando toda clase de música americana y latina, al escuchar el álbum Bonito, de la banda española, se impactó de gran manera porque se identificó totalmente porque ellos mezclan muchos géneros en ese álbum.

“Me puse a estudiar sus canciones en un periodo de tres a cuatro semanas, de repente me empezaron a bajar ideas para 20 canciones. En poco tiempo me puse en contacto con el productor Joe Dworniak, quien se encontraba en Inglaterra y le conté mi historia y le dije que lo quería visitar y cantarle las mis canciones que vinieron por dicha inspiración. Joe aceptó y tome el primer avión a Londres. Se quedó impresionado de todo lo que hice y sobre todo de mis canciones, al tiempo grabamos las primeras tres canciones”, indicó.

El primer sencillo

El álbum completo saldrá en seis meses, por el momento promociona el primer sencillo titulado Hacerlo Realidad, donde habla sobre hacer realidad sus sueños, con paciencia y la resiliencia de seguir adelante en cualquier momento de nuestras vidas. “Todos tenemos un propósito en la vida, no nos limitemos con nuestros miedos, cada uno tiene sabiduría interna de lo que tenemos”, expresó Karin.

El álbum cuenta canciones como Tarde o temprano, que es un mensaje de estar en el momento; también está Y mañana quien sabe, que es un tema que indica que hay que vivir en el momento, no podemos controlar el pasado, menos el futuro, claro debemos de tener una visión de cosas para poder avanzar.

También hay canciones con tristeza como Vida, que es una conversación consigo misma, donde habla de seguir adelante sin mirar hacia atrás, porque que le espera una vida mas linda.

La gira promocional dio inicio en Guatemala, luego México y más países de Latinoamérica, posteriormente espera llegar a España. Rybar se describe como una mujer optimista, trata de vivir en el presente, tiene resiliencia, no se da por vencida y quiere salir adelante y sueña hasta llegar a ganar un Grammy.