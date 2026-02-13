Integrando nuevas tecnologías a su oferta de smartphones

La Serie REDMI Note 15 está conformada por cinco modelos: REDMI Note 15 Pro+ 5G, REDMI Note 15 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro, REDMI Note 15 5G y REDMI Note 15, integrando tecnologías que antes estaban reservadas a dispositivos de gama alta y poniéndolas al alcance de un público más amplio.

Uno de sus principales diferenciadores es la incorporación del estándar denominado Durabilidad REDMI Titán, que combina una estructura reforzada, certificaciones de resistencia al agua y al polvo, y baterías de silicio-carbono diseñadas para conservar su rendimiento a lo largo del tiempo.

“En El Gallo Más Gallo buscamos acercar a nuestros clientes las marcas y tecnologías más actuales del mercado. La Serie REDMI Note 15 de Xiaomi se alinea con ese objetivo, ya que combina innovación, durabilidad y precios accesibles”, comentó Andrea Mansilla, jefe de Marca de El Gallo Más Gallo.

Principales beneficios

Baterías de larga duración, con capacidades que alcanzan hasta 6500 mAh y sistemas de carga rápida.

Diseño resistente, con materiales reforzados y protección certificada para el uso cotidiano.

Pantallas amplias y brillantes, pensadas para una experiencia cómoda tanto en interiores como en exteriores y resistentes a caídas de hasta 2.5 metros.

Fotografía avanzada y rendimiento equilibrado.

Asimismo, la Serie REDMI Note 15 apuesta por una experiencia fotográfica mejorada. Los modelos Pro integran cámaras de hasta 200MP, mientras que el resto ofrece sensores de alta resolución diseñados para capturar imágenes ultra nítidas y versátiles. A esto se suman herramientas impulsadas por inteligencia artificial que facilitan la captura y edición de contenido.

Al adquirir estos dispositivos a través de El Gallo Más Gallo, los clientes acceden a beneficios como:

Pago con tarjeta de crédito hasta 24 meses sin intereses.

0% de enganche para clientes con Flexipagos.

Opciones de compra al crédito con facilidades como comenzar a pagar meses después de la compra.

Regalos exclusivos en modelos seleccionados durante el periodo de lanzamiento.

La Serie REDMI Note 15 está disponible en las más de 160 tiendas de El Gallo Más Gallo a nivel nacional, así como en su tienda digital www.elgallomasgallo.com.gt, con envío a domicilio sin costo.