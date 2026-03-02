Este departamento del occidente del país enfrenta uno de los mayores retos en materia de desnutrición crónica infantil, una problemática que condiciona el desarrollo humano, limita las oportunidades futuras y frena el crecimiento económico de las comunidades.

Frente a este contexto, BANRURAL decidió respaldar un proyecto con enfoque técnico, capacidad de ejecución en territorio y mecanismos claros de seguimiento.

Esta alianza permitirá canalizar una donación económica por parte de BANRURAL para apoyar un modelo de intervención nutricional basado en evidencia, con metas claras y resultados medibles, orientado a mejorar las condiciones de salud y desarrollo de miles de niñas y niños en su primera infancia.

“Para BANRURAL, invertir en la primera infancia es una decisión estratégica para el desarrollo del país. La desnutrición infantil no solo es un desafío social, sino un factor que condiciona el desarrollo humano y el futuro productivo de las regiones. Por ello, esta alianza representa una inversión social con impacto sostenible y visión de largo plazo”, señaló Juan Luis Fonseca, gerente general de BANRURAL.

El programa contempla la entrega mensual del suplemento nutricional Chispuditos, diseñado específicamente para Guatemala y que contiene 21 micronutrientes esenciales, acompañado de educación nutricional para las familias, monitoreo de crecimiento y acompañamiento comunitario, bajo la supervisión técnica de la Fundación The Mathile Institute y organizaciones aliadas en el territorio.

“El trabajo conjunto con BANRURAL nos permite llevar una intervención nutricional probada a comunidades que enfrentan una situación crítica de desnutrición infantil. Esta colaboración demuestra cómo las alianzas estratégicas pueden generar resultados medibles y transformar el desarrollo de la niñez desde los primeros años de vida”, expresaron representantes de la Fundación The Mathile Institute.

Con esta iniciativa, BANRURAL fortalece su rol como banco de desarrollo y su compromiso de contribuir activamente a la construcción de un país con mayores oportunidades, comenzando por la niñez guatemalteca.