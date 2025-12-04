Invitan a compartir la unión y la alegría que hace vivir la Navidad

Con propuestas diseñadas cuidadosamente para enamorar a públicos de todas las edades, cada uno de los proyectos de Spectrum reafirma su compromiso de crear espacios que trascienden lo comercial y se convierten en escenarios donde la Navidad verdaderamente cobra vida.

En cada una de las plazas, las familias pueden compartir, encontrarse y celebrar, mientras disfrutan de experiencias inmersivas, rincones llenos de encanto, la mejor oferta gastronómica y una variedad única de opciones para encontrar el regalo perfecto. Todo se une para que cada visita se convierta en un momento especial, lleno de magia, ilusión y recuerdos inolvidables durante la época más esperada del año.

“En Spectrum nos llena de emoción dar la bienvenida a una de las épocas más esperadas del año. Nuestro compromiso es ofrecer experiencias que inspiren, que unan y que permitan que miles de personas vivan la Navidad con ilusión, alegría y momentos memorables”, expresó Natalia Barletta, Gerente de Portafolio de Spectrum.

En Portales, la magia comienza incluso antes de cruzar la entrada. Una encantadora villa navideña parece surgir de un cuento: luces que susurran, detalles que brillan y rincones que guardan secretos listos para ser descubiertos. Los más pequeños podrán adoptar un nuevo compañero de aventuras en Oli’s Station, un lugar donde cada personaje cobra vida en el momento en que encuentra su niño ideal.

Y en Santa’s Coffee Station, los visitantes serán guiados a una experiencia dulce, cálida e inesperada, donde podrán crear sus propios postres y bebidas de slime, como si mezclaran ingredientes sacados de la imaginación misma de Santa.

En Naranjo Mall, la ilusión, la magia y la emoción se vive en Santa’s Shop, una experiencia inmersiva inspirada en el corazón del Polo Norte. Una mágica juguetería donde los invitados recorren siete espacios inmersivos llenos de color, tecnología y emoción para ayudar a Santa a recuperar los tres poderes que hacen volar su trineo. Una travesía innovadora que mezcla ternura, innovación y espíritu navideño. El destino también cuenta con un Christmas Market creando un ambiente perfecto para vivir la temporada en donde podrás crear tus propios ornamentos, encontrar decoraciones navideñas o disfrutar de un delicioso postre.

En Miraflores la emoción y el encanto de la Navidad se fusionan con actividades llenas de dulzura que hacen de cada visita un momento inolvidable. Por primera vez, los invitados disfrutarán de espectaculares shows de mapping, una proyección digital única que combina imágenes y música que despiertan la ilusión en El Parque.

La experiencia se complementa con el ambiente festivo de Jingle & Mingle Market, música en vivo, un bar con cocktails de temporada y un ambiente lleno de luces y risas que crean una atmósfera perfecta para crear momentos que quedan para siempre en el corazón.

Los pequeños podrán dar rienda suelta a su creatividad en Slime Bakery donde podrán crear postres como galletas y pies navideños, descubrir el mágico universo de Star Post Central, el espacio ideal para enviar cartas llenas de ilusión a Santa y crear su “Wish ornament” personalizado que tendrá el deseo especial de navidad, adoptar en el “Wish Factory” a conejos, pingüinos y osos de peluche, que cobrarán vida y a quienes pedirán un deseo en un ritual mágico; y finalmente, tendrán el “Twinkle Trail”, un playground de más de 130 metros cuadrados donde tendrán diferentes estaciones que combinan tecnología, luces y mucha diversión.

Cada rincón de Miraflores se transforma en un escenario navideño lleno de encanto, donde la magia se vive en cada paso. Parades, shows de luces, cuenta cuentos y meet & greet con Santa sorprenden a grandes y pequeños, invitándolos a disfrutar experiencias únicas que solo se encuentran aquí. Todo se complementa con una oferta gastronómica excepcional en Picoteo y más de 60 opciones adicionales, convirtiendo a Miraflores en un destino verdaderamente imperdible durante la Navidad.

Este año, Oakland Place eleva la magia de la Navidad con una historia donde la cocina, los sueños y la imaginación se encuentran. Los adorados ositos Tom y Lily invitan a todas las familias a vivir sus nuevas aventuras en una encantadora Patisserie, un viaje inmersivo donde los invitados podrán darle vida a su propio teddy bear junto a los amigos más dulces (galletas de jengibre, dulces y muchas sorpresas más).

La diversión continúa en Slime Kitchen donde los invitados pueden crear cupcakes llenos de color y fantasía, y muy pronto en una espectacular Gingerbread House inmersiva, un espacio que hará sentir a todos dentro de dentro de una casa de jengibre viva, llena de dulzura, luz y momentos inesperados.

La atmósfera navideña se expande por todo Oakland Place con más de 80 propuestas gastronómicas, música en vivo, meet & great con Santa y experiencias imperdibles en Rooftop, Bocata y Oakland Park. Cada visita se convierte en una celebración llena de encanto, perfecta para compartir y vivir una Navidad verdaderamente extraordinaria.

“La Navidad es un momento para reconectarnos con lo que realmente importa. Cada una de nuestras propuestas ha sido diseñada para que nuestros invitados vivan algo especial y mágico, compartan en familia y generen recuerdos que perduren en el tiempo”, agregó Natalia Barletta. Con una agenda llena de actividades, espectáculos inmersivos, rincones fotográficos, zonas gastronómicas, amenidades y experiencias espectaculares para todos, los destinos de Spectrum invitan a los guatemaltecos a vivir una Navidad llena de encanto, magia y unión familiar.