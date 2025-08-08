Juntos alimentando el futuro de niñas y niños guatemaltecos

Fundación Génesis Empresarial, Walmart México y Centroamérica, y Ducal, son las empresas fundadoras de esta organización que siembran una alta proyección e impacto social, al ayudar a orfanatos, comedores sociales, asilos, entre otras.

“Lo más importante de este evento es el apoyo a la niñez guatemalteca, en el país tenemos los índices bajos de nutrición infantil, por lo que es importante que luchemos porque ese índice de mal nutrición se reduzca. La Cena con Propósito es el primer paso de una serie de eventos que vamos a lanzar para promocionar más programas de desayunos escolares, los cuales nutren a la familia, fomentan el que los niños sigan la escuela y hasta los hermanos pequeños se favorecen con los desayunos escolares”, expresó Juan pablo ruano, gerente de desarrollo y movimiento.

El programa DEMos Desayunos Escolares inició en mayo 2021, para distribuir desayunos escolares a 525 niños y niñas en Piedra Parada, Santa Catarina Pinula y Samac, Cobán, buscando impactar su nutrición con el apoyo de dos organizaciones sociales inscritas como Futuro Vivo y Mano Amiga.

“Como Walmart, hace ocho años tuvimos esta visión de ser parte de esta fundación. Se hizo con la convicción y esfuerzo de que podamos alimentar y contribuir con los más necesitados, porque nuestra niñez lo necesitan. Somos uno de los principales donantes y nos llena de alegría y de mucha emoción continuar haciendo esto cuando uno mira el agradecimiento en la sonrisa de un niño. Hay mucha necesidad y nos queda mucho por hacer”, manifestó Mey Hung Murillo, gerente de asuntos corporativos de Walmart.

En la velada se realizó una subasta de piezas se artistas guatemaltecos, que las donaron en apoyo a esta noble causa con el apoyo de Fundación Paiz. Los artistas de obra de Leonel Gustavo del Cid Díaz, Doniel Espinoza, Andrea Letona, Danilo Chan, Topis Cerámica, Domingo Górriz, Luis González Palma, Casa Jade, Alan Benchoam, Lourdes de la Riva, Jorge Chavarría, Juan Carlos Mencos, Guillermo Gutiérrez, Dennis Leder y Paola Beverini.

“Cada obra que vemos en la subasta es un puente que conecta artistas, coleccionistas y comunidades. Y hoy estamos ayudan a esta noble causa donde queremos construir una Guatemala diferente para cada uno de los niños que lo necesitan. Los artistas que generosamente donaron sus talentos, también nos recuerdan que el arte trasciende muros y galerías, se convierten en acción, en esperanza y transformación social. Unámonos en esta donación, compremos obras e integremos el arte a nuestras almas, porque también podemos llevar luz a través del arte a todos los niños que lo necesitan”, indicó Sonia Hurtarte, directora ejecutiva de Fundación Paiz.

El toque musical de la velada estuvo a cargo de Chris López y Marian Corzo, quienes entregaron lo mejor de su repertorio y que dieron un toque de alegría a un evento que transformó oportunidades y aplausos en ayuda.