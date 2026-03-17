La beca universitaria que puede cambiar la historia de un estudiante

Desde hace 27 años, la Fundación ha consolidado el Programa de Becas Universitarias para asegurar acceso a educación superior de calidad, ha transformado la vida de 591 jóvenes guatemaltecos (227 mujeres y 364 hombres).

La beca cubre matrículas y mensualidades durante toda la carrera universitaria, un estipendio mensual para gastos, compra de libros anual, nivelación de inglés (según se requiera), talleres de formación y acompañamiento a lo largo de los estudios, a través del valor agregado de Coaching.

Hasta hoy, muchos de los becarios beneficiados ahora son ingenieros, licenciados y estudiantes activos que continúan su formación profesional. Este año, la convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril, para que 50 nuevos jóvenes talentosos se sumen a la familia del Programa de Becas Universitarias de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez.

"Cada convocatoria representa la continuidad de un legado que trasciende generaciones. Es un honor acompañar este proceso y contribuir a que más jóvenes guatemaltecos tengan acceso a una educación universitaria de calidad. Cada beca es una semilla de transformación que impacta no solo al estudiante, sino a su familia y comunidad", manifestó Ana Isabel Bosch de Murga, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez.

Los jóvenes interesados pueden aplicar en https://becas.fundacionjbg.org/ y completar el formulario digital.

Los requisitos para aplicar son:

Ser estudiante de último año de diversificado

Contar con un promedio acumulado de 85 puntos a partir de tercero básico

Demostrar recursos económicos limitados

Tener toda la disposición de cambiar tu historia

Sin importar en qué parte de Guatemala residan los jóvenes, esta puede ser una oportunidad para transformar su futuro. En esta convocatoria, lo que realmente cuenta es el talento, el esfuerzo, la constancia y la determinación de hacer realidad ese sueño.

"Es inspirador ver cómo nuestros becados se han convertido en profesionales destacados en empresas multinacionales, continuando estudios de posgrado en el extranjero y, sobre todo, siendo motores de cambio en sus comunidades. Este programa es posible gracias al compromiso de los colaboradores de CMI, cuyo trabajo diario hace realidad esta transformación", destacó María Inés Gutiérrez de Fischer, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez.

En un contexto en el que la educación universitaria y el mercado laboral evolucionan aceleradamente, las universidades en Guatemala están transformando su oferta académica con nuevas carreras, programas actualizados y modelos innovadores que fortalecen habilidades clave como el pensamiento estratégico y capacidades analíticas, análisis de datos e inteligencia artificial, competencias digitales y tecnológicas, habilidades como negociación e influencia, pensamiento sistémico, adaptabilidad y resiliencia.

“Esta transformación abre un abanico de oportunidades para quienes sueñan por construir un futuro diferente y la Fundación Juan Bautista Gutiérrez, alinea hoy su oferta para asegurar que cada estudiante sea competitivo en el mercado laboral.” afirmó Cristina Díaz, directora ejecutiva de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez.

Para más información sobre el Programa de Becas Universitarias, pueden visitar www.fundacionjbg.org y las redes sociales de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez.