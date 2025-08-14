La cadena de retail que transforma la experiencia de compra en línea

Con esta evolución, max.com.gt amplia su alcance con nuevas categorías más allá de tecnología y electrónica, incorporando artículos de belleza, salud, deportes, hogar, moda, mascotas, entre muchos otros; y así transforma de gran manera la experiencia de compra en línea para millones de personas.

El desarrollo del marketplace tomó más de 11 meses de trabajo continuo y una inversión significativa en tecnología, talento y estrategia comercial. La página web fue rediseñada para mejorar la navegación y velocidad, incluir un buscador con inteligencia artificial y agilizar el proceso de compra, garantizando seguridad y facilidad. Además, se integran múltiples métodos de pago y opciones de entrega, ofreciendo comodidad, variedad y confianza a los usuarios.

“Con el lanzamiento de este marketplace estamos construyendo nuestra tienda más grande. Nuestra visión es clara: reunir en un solo lugar la mayor cantidad de productos, marcas y opciones para que los guatemaltecos puedan comprar en línea con facilidad y confianza. Esta iniciativa también abre oportunidades para marcas y emprendedores locales que ahora pueden llegar a más personas a través de nuestra red”, expresó Jason Huertas, director de E-Commerce de Grupo Distelsa.

Cada marca, emprendedor y proveedor que se une, aporta valor único a la plataforma y enriquece la experiencia de compra para los usuarios. Son ellos quienes, con su creatividad, calidad y compromiso, convierten a este proyecto en un espacio vivo y en constante evolución, donde el crecimiento de MAX va de la mano del crecimiento de sus aliados.

Este nuevo ecosistema digital ofrece beneficios tangibles tanto para compradores como para quienes venden a través de la plataforma. Los clientes acceden a un portafolio de 15 mil nuevos productos, descuentos exclusivos, envíos gratuitos, tiempos de entrega de 48 horas o menos, y la posibilidad de recoger sus pedidos en cualquiera de los más de 200 puntos de venta de la red. Por su parte, más de 150 vendedores reciben visibilidad ante más de 2 millones de visitas mensuales, acompañamiento técnico, presencia en campañas comerciales de MAX y el respaldo de una marca reconocida por su calidad y servicio al cliente.

“Aliarnos con MAX nos abre la puerta a miles de hogares en todo el país. No solo vendemos muebles, llevamos diseño, calidad y comodidad a las familias. Ahora, gracias a esta plataforma, podemos compartir nuestro trabajo con más personas y crecer junto a ellas”, comentó Mercedes Aguirre, directora general de Capriva.

Actualmente, los usuarios pueden pagar con tarjetas de crédito o débito, acceder a cuotas sin intereses y, próximamente, utilizar certificados de regalo, puntos MAX y puntos BI. Con esta propuesta, MAX refuerza su liderazgo en el comercio electrónico nacional, elevando los estándares de servicio, conveniencia e innovación.

“En Dermaproductos compartimos la visión de MAX: ofrecer artículos que mejoren la vida de las personas. A través del cuidado de la piel, esta alianza nos permite conectar con clientes que valoran la calidad y el bienestar. Es un paso importante para seguir creciendo y llegar a más guatemaltecos”, finalizó José Pablo Manrique, director general de Dermaproductos.

Los guatemaltecos ya pueden descubrir la nueva experiencia de compra en línea en max.com.gt y aprovechar las ventajas del marketplace más completo del país.